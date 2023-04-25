https://ria.ru/20230425/bashkiriya-1867500490.html
В Башкирии многомиллионное имущество чиновника обратили в доход государства
В Башкирии многомиллионное имущество чиновника обратили в доход государства - РИА Новости, 25.04.2023
В Башкирии многомиллионное имущество чиновника обратили в доход государства
Верховный суд Башкирии обратил в доход государства многомиллионное имущество бывшего заместителя регионального министра ЖКХ, приобретенное на неустановленные... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:48
2023-04-25T09:48
2023-04-25T09:48
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УФА, 25 апр - РИА Новости. Верховный суд Башкирии обратил в доход государства многомиллионное имущество бывшего заместителя регионального министра ЖКХ, приобретенное на неустановленные доходы, сообщили в прокуратуре республики. Речь идёт об экс-заместителе министра жилищно-коммунального хозяйства республики Башкортостан Ильдусе Мамаеве, который уволился по собственному желанию во время прокурорской проверки доходов чиновника, пояснил РИА Новости источник в надзорном ведомстве. "При этом уголовного преследования в его отношении нет", - сказал собеседник. "В пользу государства обращены 1,5 миллиона долларов США, две квартиры в Уфе и два земельных участка в Алуште Республики Крым общей стоимостью 126 миллионов рублей, приобретенные чиновником на неустановленные доходы", - сообщает прокуратура Башкирии. Отмечается, что также суд признал недействительными сделки по отчуждению чиновником имущества в пользу третьих лиц, совершенные в целях его сокрытия.
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РИА Новости
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общество, происшествия, сша, уфа, алушта
Общество, Происшествия, США, Уфа, Алушта
В Башкирии многомиллионное имущество чиновника обратили в доход государства
В Башкирии передали государству имущество бывшего заместителя регионального министра ЖКХ
УФА, 25 апр - РИА Новости. Верховный суд Башкирии обратил в доход государства многомиллионное имущество бывшего заместителя регионального министра ЖКХ, приобретенное на неустановленные доходы, сообщили в прокуратуре республики.
Речь идёт об экс-заместителе министра жилищно-коммунального хозяйства республики Башкортостан Ильдусе Мамаеве, который уволился по собственному желанию во время прокурорской проверки доходов чиновника, пояснил РИА Новости источник в надзорном ведомстве. "При этом уголовного преследования в его отношении нет", - сказал собеседник.
"В пользу государства обращены 1,5 миллиона долларов США
, две квартиры в Уфе
и два земельных участка в Алуште Республики Крым
общей стоимостью 126 миллионов рублей, приобретенные чиновником на неустановленные доходы", - сообщает прокуратура Башкирии.
Отмечается, что также суд признал недействительными сделки по отчуждению чиновником имущества в пользу третьих лиц, совершенные в целях его сокрытия.
В Приамурье имущество чиновника обратили в доход государства