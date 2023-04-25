https://ria.ru/20230425/bashkiriya-1867500490.html

В Башкирии многомиллионное имущество чиновника обратили в доход государства

В Башкирии многомиллионное имущество чиновника обратили в доход государства - РИА Новости, 25.04.2023

В Башкирии многомиллионное имущество чиновника обратили в доход государства

Верховный суд Башкирии обратил в доход государства многомиллионное имущество бывшего заместителя регионального министра ЖКХ, приобретенное на неустановленные... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:48

2023-04-25T09:48

2023-04-25T09:48

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происшествия

сша

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УФА, 25 апр - РИА Новости. Верховный суд Башкирии обратил в доход государства многомиллионное имущество бывшего заместителя регионального министра ЖКХ, приобретенное на неустановленные доходы, сообщили в прокуратуре республики. Речь идёт об экс-заместителе министра жилищно-коммунального хозяйства республики Башкортостан Ильдусе Мамаеве, который уволился по собственному желанию во время прокурорской проверки доходов чиновника, пояснил РИА Новости источник в надзорном ведомстве. "При этом уголовного преследования в его отношении нет", - сказал собеседник. "В пользу государства обращены 1,5 миллиона долларов США, две квартиры в Уфе и два земельных участка в Алуште Республики Крым общей стоимостью 126 миллионов рублей, приобретенные чиновником на неустановленные доходы", - сообщает прокуратура Башкирии. Отмечается, что также суд признал недействительными сделки по отчуждению чиновником имущества в пользу третьих лиц, совершенные в целях его сокрытия.

https://ria.ru/20210928/korruptsiya-1752100351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, происшествия, сша, уфа, алушта