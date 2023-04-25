https://ria.ru/20230425/artyukhov-1867605297.html
Путин поддержал губернатора ЯНАО в намерении участвовать в выборах
Путин поддержал губернатора ЯНАО в намерении участвовать в выборах - РИА Новости, 25.04.2023
Путин поддержал губернатора ЯНАО в намерении участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в его намерении вновь баллотироваться на выборах главы РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:35
2023-04-25T14:35
2023-04-25T14:35
политика
россия
владимир путин
дмитрий артюхов
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в его намерении вновь баллотироваться на выборах главы региона и пожелал ему успехов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На докладе у президента Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах", - сказал представитель Кремля во вторник по итогам встречи Путина и Артюхова. "По словам губернатора, регион многого достиг, но есть еще много амбициозных планов развития", - сообщил Песков. "Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий артюхов, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Песков
Путин поддержал губернатора ЯНАО в намерении участвовать в выборах
Путин поддержал губернатора ЯНАО Артюхова в намерении участвовать в выборах
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в его намерении вновь баллотироваться на выборах главы региона и пожелал ему успехов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На докладе у президента Артюхов
в связи с истечением срока своих полномочий проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах", - сказал представитель Кремля во вторник по итогам встречи Путина и Артюхова.
"По словам губернатора, регион многого достиг, но есть еще много амбициозных планов развития", - сообщил Песков.
"Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов", - добавил он.
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