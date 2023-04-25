https://ria.ru/20230425/artyukhov-1867605297.html

Путин поддержал губернатора ЯНАО в намерении участвовать в выборах

Путин поддержал губернатора ЯНАО в намерении участвовать в выборах - РИА Новости, 25.04.2023

Путин поддержал губернатора ЯНАО в намерении участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в его намерении вновь баллотироваться на выборах главы РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:35

2023-04-25T14:35

2023-04-25T14:35

политика

россия

владимир путин

дмитрий артюхов

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в его намерении вновь баллотироваться на выборах главы региона и пожелал ему успехов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На докладе у президента Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах", - сказал представитель Кремля во вторник по итогам встречи Путина и Артюхова. "По словам губернатора, регион многого достиг, но есть еще много амбициозных планов развития", - сообщил Песков. "Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов", - добавил он.

https://ria.ru/20230421/vybory-1866865080.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий артюхов, дмитрий песков