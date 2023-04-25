https://ria.ru/20230425/armata-1867480069.html

Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО

Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2023

Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО

Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:34

2023-04-25T03:34

2023-04-25T17:48

т-14

россия

уралвагонзавод

донбасс

сирия

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что танки "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.С конца прошлого года экипажи проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник.Впервые в боевых условиях танки "Армата" опробовали в Сирии.

https://ria.ru/20230227/armata-1854584669.html

россия

донбасс

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т-14, россия, уралвагонзавод, донбасс, сирия, безопасность