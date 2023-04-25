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Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 25.04.2023 (обновлено: 17:48 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/armata-1867480069.html
Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО
Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2023
Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО
Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T03:34
2023-04-25T17:48
т-14
россия
уралвагонзавод
донбасс
сирия
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что танки "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.С конца прошлого года экипажи проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник.Впервые в боевых условиях танки "Армата" опробовали в Сирии.
https://ria.ru/20230227/armata-1854584669.html
россия
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т-14, россия, уралвагонзавод, донбасс, сирия, безопасность
Т-14, Россия, Уралвагонзавод, Донбасс, Сирия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО

Новейшие российские танки Т-14 "Армата" начали использовать в зоне СВО для ударов по ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что танки "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
С конца прошлого года экипажи проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник.
Впервые в боевых условиях танки "Армата" опробовали в Сирии.

Танк Т-14 "Армата" разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.

Танк Армата - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Т-14 "Армата": тактико-технические характеристики и особенности танка
27 февраля, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеТ-14РоссияУралвагонзаводДонбассСирияБезопасность
 
 
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