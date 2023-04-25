Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО
Новейшие российские танки Т-14 "Армата" начали использовать в зоне СВО для ударов по ВСУ
Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник.
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"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что танки "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
С конца прошлого года экипажи проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник.
Впервые в боевых условиях танки "Армата" опробовали в Сирии.
Танк Т-14 "Армата" разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.