Рейтинг@Mail.ru
Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/arest-1867708932.html
Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали
Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали - РИА Новости, 25.04.2023
Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали
Суд арестовал до 24 июня этого года мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:02
2023-04-25T19:02
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
московское центральное кольцо (мцк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд арестовал до 24 июня этого года мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Накануне Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео с допросом женщины, на котором та рассказала, что почувствовала, как в "Ласточке" у нее начались роды, затем она "зашла в туалет, там родила и убила ребенка… ножницами". Как уточнили в столичном главке СК, помимо ранений в области шеи, "во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию". "Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. Ранее в телеграм-каналах главка СК и московской прокуратуры сообщалось, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В понедельник в СК сообщили о задержании подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась молодая женщина 1998 года рождения. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточняла, что 24-летняя подозреваемая является уроженкой столицы.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московская межрегиональная транспортная прокуратура, московское центральное кольцо (мцк)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Московское центральное кольцо (МЦК)
Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали

Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали до 24 июня

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд арестовал до 24 июня этого года мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Накануне Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео с допросом женщины, на котором та рассказала, что почувствовала, как в "Ласточке" у нее начались роды, затем она "зашла в туалет, там родила и убила ребенка… ножницами". Как уточнили в столичном главке СК, помимо ранений в области шеи, "во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию".
"Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Ранее в телеграм-каналах главка СК и московской прокуратуры сообщалось, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
В понедельник в СК сообщили о задержании подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась молодая женщина 1998 года рождения. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточняла, что 24-летняя подозреваемая является уроженкой столицы.
Мать с ребенком возле окна - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
"Я ее ненавидела": что толкает женщин на убийство своих детей
15 октября 2021, 08:00
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московская межрегиональная транспортная прокуратураМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала