https://ria.ru/20230425/arest-1867708932.html

Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали

Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали - РИА Новости, 25.04.2023

Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали

Суд арестовал до 24 июня этого года мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:02

2023-04-25T19:02

2023-04-25T19:02

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд арестовал до 24 июня этого года мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Накануне Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео с допросом женщины, на котором та рассказала, что почувствовала, как в "Ласточке" у нее начались роды, затем она "зашла в туалет, там родила и убила ребенка… ножницами". Как уточнили в столичном главке СК, помимо ранений в области шеи, "во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию". "Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. Ранее в телеграм-каналах главка СК и московской прокуратуры сообщалось, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В понедельник в СК сообщили о задержании подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась молодая женщина 1998 года рождения. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточняла, что 24-летняя подозреваемая является уроженкой столицы.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), московская межрегиональная транспортная прокуратура, московское центральное кольцо (мцк)