Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали
Мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, арестовали до 24 июня
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд арестовал до 24 июня этого года мать младенца, тело которого нашли в туалете поезда на МЦК, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Накануне Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео с допросом женщины, на котором та рассказала, что почувствовала, как в "Ласточке" у нее начались роды, затем она "зашла в туалет, там родила и убила ребенка… ножницами". Как уточнили в столичном главке СК, помимо ранений в области шеи, "во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию".
"Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2023 года. Ей предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Ранее в телеграм-каналах главка СК и московской прокуратуры сообщалось, что тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
В понедельник в СК сообщили о задержании подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась молодая женщина 1998 года рождения. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточняла, что 24-летняя подозреваемая является уроженкой столицы.