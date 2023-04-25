https://ria.ru/20230425/antonov-1867485806.html

Антонов осудил США за отношение к вопросам памяти героев Второй мировой

Антонов осудил США за отношение к вопросам памяти героев Второй мировой - РИА Новости, 25.04.2023

Антонов осудил США за отношение к вопросам памяти героев Второй мировой

США вновь запретили российскому посольству провести традиционную церемонию возложения венков к мемориальной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:35

2023-04-25T06:35

2023-04-25T08:54

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. США вновь запретили российскому посольству провести традиционную церемонию возложения венков к мемориальной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище, приуроченную к 78-й годовщине встречи союзников, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Он напомнил, что посольству уже второй год запрещают провести традиционную церемонию. Кроме того, в минувшем году дипломатам не разрешили посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже, где захоронены советские летчики."Такое отношение оскорбительно не только для ветеранов двух стран, но и всех, кто помнит их великий подвиг. Низкий поклон и глубокая благодарность всем участникам антигитлеровской коалиции, сражавшимся за свободу и мирное будущее на нашей планете!" — добавил глава российской дипмиссии. По мнению Антонова, отмечаемая ежегодно 25 апреля встреча на Эльбе символизирует братство СССР и США, сражавшихся вместе против Германии в годы Второй мировой войны. Для России эта историческая дата — святая, подчеркнул посол, напомнив, что благодаря совместным усилиям при решающей роли Красной армии союзники разгромили общего врага. "Мы не должны допустить повторения прежних ошибок. Сегодня общая задача — бороться за мир и безопасность против ростков "коричневой чумы", которые дали бурные всходы на Украине и в ряде европейских государств. Против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников", — заключил дипломат.Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльбы 25 апреля 1945 года. Это событие считается высшей точкой в союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции.

https://ria.ru/20230418/antonov-1865962389.html

https://ria.ru/20230420/antonov-1866490180.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов