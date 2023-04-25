https://ria.ru/20230425/altay-1867699233.html

На Алтае проснулись "недружелюбные медведи"

На Алтае проснулись "недружелюбные медведи" - РИА Новости, 25.04.2023

На Алтае проснулись "недружелюбные медведи"

Минприроды Алтайского края предупреждает туристов перед майскими праздниками о недружелюбных медведях, проснувшихся в лесах. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:44

2023-04-25T18:44

2023-04-25T18:44

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

алтайский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

медведи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144927/45/1449274544_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_deed975defb8169df58e9d26ec97184d.jpg

БАРНАУЛ, 25 апр - РИА Новости. Минприроды Алтайского края предупреждает туристов перед майскими праздниками о недружелюбных медведях, проснувшихся в лесах. Фотографию отчётливых медвежьих следов перед майскими праздниками публикует Минприроды края в своём телеграм-канале. "Уверенным шагом по апрельскому снегу в Салаирской тайге прошел "хозяин тайги", оставив за собой выразительный след. При походе в лес помните — медведи уже проснулись и весной ведут себя далеко не дружелюбно!" — отмечает пресс-служба Минприроды.

https://ria.ru/20230421/fotobloger-1866553515.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, алтайский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), медведи