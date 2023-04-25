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На Алтае проснулись "недружелюбные медведи"
На Алтае проснулись "недружелюбные медведи" - РИА Новости, 25.04.2023
На Алтае проснулись "недружелюбные медведи"
Минприроды Алтайского края предупреждает туристов перед майскими праздниками о недружелюбных медведях, проснувшихся в лесах. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:44
2023-04-25T18:44
2023-04-25T18:44
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
медведи
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БАРНАУЛ, 25 апр - РИА Новости. Минприроды Алтайского края предупреждает туристов перед майскими праздниками о недружелюбных медведях, проснувшихся в лесах. Фотографию отчётливых медвежьих следов перед майскими праздниками публикует Минприроды края в своём телеграм-канале. "Уверенным шагом по апрельскому снегу в Салаирской тайге прошел "хозяин тайги", оставив за собой выразительный след. При походе в лес помните — медведи уже проснулись и весной ведут себя далеко не дружелюбно!" — отмечает пресс-служба Минприроды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Алтайский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), медведи
На Алтае проснулись "недружелюбные медведи"
Туристов предупреждают о недружелюбных медведях, проснувшихся в лесах на Алтае