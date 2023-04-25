https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867658336.html
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня"
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня" - РИА Новости, 25.04.2023
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в штаб-квартире "Россия сегодня"
В преддверии Дня Победы в Москве стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". По традиции начало ей было дано в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:58
2023-04-25T16:58
2023-04-25T17:31
дмитрий киселев
россия
волонтеры победы
музей победы
московский педагогический государственный университет
георгиевская ленточка (акция)
миа "россия сегодня"
риа новости
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В преддверии Дня Победы в Москве стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". По традиции начало ей было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилось это уже ставшим народным движение.Символы уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне –черно-оранжевые ленты – с самого утра раздавали у стен ММПЦ на Зубовском бульваре, 4 студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ). По всей стране акция проводится силами тысяч "Волонтёров Победы" при информационной поддержке "России сегодня". Во всех регионах РФ в 2023 году она проходит с 25 апреля по 9 мая. Адреса пунктов, где можно получить георгиевские ленты в России и за рубежом, доступны на сайте.По его словам, сейчас время, "когда сбрасываются маски, когда видно, на чьей ты стороне". "Мы предлагаем в эти майские праздничные дни носить Георгиевскую ленту как знак поддержки российской армии и наших бойцов. Сегодня тем, кто воюет с нацизмом на Украине, как никогда нужна наша поддержка", – сказал Киселев."Георгиевская лента — это символ, который объединяет миллионы жителей России. И значение этого символа за последние несколько лет стало шире. Если раньше оно было связано с Победой в Великой Отечественной войне, то сегодня Георгиевская лента — это гордость и уважение к подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды. Это гордость и за наших бойцов, которые с Георгиевскими лентами на форме борются с неонацизмом на Украине. И самое лучшее место для этой ленточки - слева, на груди, рядом с сердцем", — отметила лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.Гостями мероприятия стали представители новых регионов России – Луганской и Донецкой Народных Республик и Запорожской области.На пресс-конференции символический тираж георгиевских лент был передан участникам акции, в том числе военным журналистам, работающим в зоне СВО. От генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева их принял военный корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин.Перед началом мероприятия все желающие могли стать участниками VR-реконструкции "Неизвестный знаменосец", посвященной штурму Рейхстага с 30 апреля – 2 мая 1945 года. Кроме того, "Россия сегодня" передала в дар Музею Победы арт-объект - символический куб с изображением Георгиевской ленты как воплощение краеугольного камня памяти о тех, кто преподал величайший урок мужества и героизма будущим поколениям, - солдатах Великой Отечественной войны. На кубе военные журналисты медиагруппы и других СМИ, а также участники пресс-конференции оставили свои подписи.В день старта акции у стен штаб-квартиры "России сегодня" также открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" об участниках СВО, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной. Снимки из этого цикла также медиафасаде здания холдинга на Зубовском бульваре. По словам руководителя службы визуальных проектов "России сегодня", куратора экспозиции Оксаны Олейник, "все герои проекта были призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас находятся на передовой, и не важно, кем они были на гражданке, сейчас они – Защитники".Георгиевская лента — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.С 2022 года Федеральным законом Российской Федерации установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, и иных событий, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях.
https://ria.ru/20230425/lentochka-1867569156.html
https://ria.ru/20230425/lenta-1867512288.html
https://ria.ru/20230425/aktsiya-1867606689.html
https://ria.ru/20230425/lentochka-1867536840.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, россия, волонтеры победы, музей победы, московский педагогический государственный университет, георгиевская ленточка (акция), миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, алексей карякин, наталья лосева, запорожская область, лнр, днр, донецкая народная республика, луганская народная республика, великая отечественная война (1941-1945)
Дмитрий Киселев, Россия, Волонтеры Победы, Музей Победы, Московский педагогический государственный университет, Георгиевская ленточка (акция), МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Новости агентства, Алексей Карякин, Наталья Лосева, Запорожская область, ЛНР, ДНР, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Великая Отечественная война (1941-1945)
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В преддверии Дня Победы в Москве стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". По традиции начало ей было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилось это уже ставшим народным движение.
Символы уважения к исторической памяти победителей в Великой Отечественной войне –черно-оранжевые ленты – с самого утра раздавали у стен ММПЦ на Зубовском бульваре, 4 студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ). По всей стране акция проводится силами тысяч "Волонтёров Победы"
при информационной поддержке "России сегодня". Во всех регионах РФ в 2023 году она проходит с 25 апреля по 9 мая. Адреса пунктов, где можно получить георгиевские ленты в России и за рубежом, доступны на сайте
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Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка"
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"Георгиевская лента была и остается символом победы. Это не просто кусочек ткани, это и элемент нашей культуры, концентрат нашей памяти, воинская почесть и Парад Победы. Это признание ценностей победы над фашизмом, некий критерий оценки сегодняшних явлений, будь то в политике, обществе, в международных отношениях. Сама идея этой акции зародилась в стенах нашего агентства, и мы рады быть продолжателями столь прекрасной традиции", — отметил на пресс-конференции, посвященной старту акции, генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
По его словам, сейчас время, "когда сбрасываются маски, когда видно, на чьей ты стороне". "Мы предлагаем в эти майские праздничные дни носить Георгиевскую ленту как знак поддержки российской армии и наших бойцов. Сегодня тем, кто воюет с нацизмом на Украине, как никогда нужна наша поддержка", – сказал Киселев.
«
"Мы слишком долго стеснялись любить отечественное, гордиться отечественным, превозносить наших героев. Теперь тренд меняется, и "Георгиевская ленточка" может стать символом этой глобальной и такой важной перемены", — подчеркнула заместитель главного редактора "России сегодня" Наталья Лосева.
Старт акции "Георгиевская лента"
"Георгиевская лента — это символ, который объединяет миллионы жителей России. И значение этого символа за последние несколько лет стало шире. Если раньше оно было связано с Победой в Великой Отечественной войне, то сегодня Георгиевская лента — это гордость и уважение к подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды. Это гордость и за наших бойцов, которые с Георгиевскими лентами на форме борются с неонацизмом на Украине. И самое лучшее место для этой ленточки - слева, на груди, рядом с сердцем", — отметила лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
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"Георгиевская лента — это связь между прошлым, настоящим и будущим. И мы не имеем право ее ослабить, наш святой долг — ее только усиливать. Мы продолжим говорить правду и защищать русский мир с Георгиевской лентой у сердца, как делали наши деды и прадеды", — выразил убеждение Герой России полковник Рустам Сайфуллин.
Гостями мероприятия стали представители новых регионов России – Луганской и Донецкой Народных Республик и Запорожской области.
Стартовавшая акция "Георгиевская ленточка" обрела новый смысл
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"Георгиевская лента – это не только символ Великой Победы, но и символ сопротивления Донбасса. С ней наши защитники идут в бой против фашизма, символично пронося ее сквозь сражения к нашей победе!" — подчеркнул глава Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин. "В Запорожской области с 2014 года ленту было запрещено носить, а на тех, кто пытался это делать, заводили уголовные дела. Мы безумно рады, что сегодня люди у нас смогут носить этот символ у себя около сердца в благодарность предкам за возможность строить светлое будущее", — добавила активистка "Волонтеров Победы" из Запорожья Вероника Горшкова.
На пресс-конференции символический тираж георгиевских лент был передан участникам акции, в том числе военным журналистам, работающим в зоне СВО. От генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева их принял военный корреспондент РИА Новости Михаил Алаеддин.
Перед началом мероприятия все желающие могли стать участниками VR-реконструкции "Неизвестный знаменосец"
, посвященной штурму Рейхстага с 30 апреля – 2 мая 1945 года. Кроме того, "Россия сегодня" передала в дар Музею Победы арт-объект - символический куб с изображением Георгиевской ленты как воплощение краеугольного камня памяти о тех, кто преподал величайший урок мужества и героизма будущим поколениям, - солдатах Великой Отечественной войны. На кубе военные журналисты медиагруппы и других СМИ, а также участники пресс-конференции оставили свои подписи.
Киселев рассказал о значении акции "Георгиевская ленточка"
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"Музей Победы в этом году традиционно присоединится к акции "Георгиевская ленточка". С 25 апреля волонтеры музея будут раздавать ленточки и в главном здании музея, и в нашем филиале - музее Г.О.Р.А. Их смогут получить и наши посетители, и участники многочисленных мероприятий – школьники, студенты, ветераны. Всего же в рамках акции мы планируем раздать более 100 тысяч георгиевских ленточек", — рассказала, принимая арт-объект, заместитель директора Музея Победы Ирина Романец.
В день старта акции у стен штаб-квартиры "России сегодня" также открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" об участниках СВО, героизм которых перекликается с героизмом их предков - солдат Великой Отечественной. Снимки из этого цикла также медиафасаде здания холдинга на Зубовском бульваре. По словам руководителя службы визуальных проектов "России сегодня", куратора экспозиции Оксаны Олейник, "все герои проекта были призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас находятся на передовой, и не важно, кем они были на гражданке, сейчас они – Защитники".
Акции "Георгиевская ленточка" и "Красная гвоздика" стартовали в Кузбассе
Георгиевская лента — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.
С 2022 года Федеральным законом Российской Федерации установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, и иных событий, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях.