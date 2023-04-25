https://ria.ru/20230425/aktivy-1867743348.html

Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом

Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом - РИА Новости, 26.04.2023

Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-25T22:23

2023-04-25T22:23

2023-04-26T00:30

владимир путин

россия

экономика

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом.Согласно документу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, а также имущественные права.В перечень иностранных активов, которые перешли во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, попали доли акционеров в двух компаниях: "Фортум" (более 98 процентов) и "Юнипро" (более 83 процентов).Временное управление имуществом будет прекращаться по решению главы государства. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html

https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)