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Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом - РИА Новости, 26.04.2023
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22:23 25.04.2023 (обновлено: 00:30 26.04.2023)
https://ria.ru/20230425/aktivy-1867743348.html
Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом
Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом - РИА Новости, 26.04.2023
Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-25T22:23
2023-04-26T00:30
владимир путин
россия
экономика
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом.Согласно документу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, а также имущественные права.В перечень иностранных активов, которые перешли во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, попали доли акционеров в двух компаниях: "Фортум" (более 98 процентов) и "Юнипро" (более 83 процентов).Временное управление имуществом будет прекращаться по решению главы государства. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20230425/medvedev-1867530779.html
https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html
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владимир путин, россия, экономика, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Владимир Путин, Россия, Экономика, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом

Путин подписал указ об ответных мерах за изъятие активов России в США и других странах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом.
Согласно документу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом
Вчера, 11:17
Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, а также имущественные права.
«
"Финансирование расходов, связанных с временным управлением, осуществляется за счет доходов от его использования", — говорится в указе.
В перечень иностранных активов, которые перешли во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, попали доли акционеров в двух компаниях: "Фортум" (более 98 процентов) и "Юнипро" (более 83 процентов).
Временное управление имуществом будет прекращаться по решению главы государства. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию
13 января, 15:40
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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