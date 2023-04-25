https://ria.ru/20230425/aktivist-1867619016.html

Активисты заблокировали сток воды в Одру из шахты на юге Польши

Активисты заблокировали сток воды в Одру из шахты на юге Польши - РИА Новости, 25.04.2023

Активисты заблокировали сток воды в Одру из шахты на юге Польши

Несколько активистов Greenpeace устроили во вторник акцию протеста у шахты "Халемба" в Руде Шленской на юге страны, заблокировав сток воды в реку Одра, передает РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:28

2023-04-25T15:28

2023-04-25T15:28

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польша

балтийское море

greenpeace

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ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Несколько активистов Greenpeace устроили во вторник акцию протеста у шахты "Халемба" в Руде Шленской на юге страны, заблокировав сток воды в реку Одра, передает радиостанция RMF. "Сохраним Одру", "Река — не солонка", "Эта шахта отравляет Одру", - гласят тексты на транспарантах протестующих. Они требуют немедленного сокращения сброса соленой воды угольными шахтами и создания национального парка "Долина Нижней Одры". Экологи проверили воду в месте, где шахта сбрасывает ее в реку. Как оказалось, эта вода в два раза соленее воды в Балтийском море. "Я здесь, чтобы протестовать против скандального бездействия правительства перед лицом предстоящей катастрофы. Я не согласен с тем, чтобы прибыль горнодобывающих компаний была важнее наших рек", - сказал один из участников акции Михал Внук. Он добавил, что не будет "спокойно смотреть, как правительство позволяет отравлять Одру на наших глазах и в соответствии с правом". "Что это за право, позволяющее загрязнять реки?" - спросил он. Польская горнодобывающая группа, владеющая шахтой, выразила протест "против нелегальных действий активистов Greenpeace", которые, по мнению компании, "ставят под угрозу безопасность сотрудников и очерняют компанию при помощи лживых обвинений". Как утверждают в компании, у шахты есть разрешение на слив воды, ее качество постоянно проверяется, поэтому действия активистов беспочвенны. Девятого августа в Польше на реке Одра был зафиксирован массовый мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию. При этом причина мора рыбы до сих пор не названа официально. Через несколько дней после начала мора рыбы от немецких специалистов, которые исследовали образцы воды в Одре ниже по течению, стала поступать информация о наличии в воде ртути. Позже польские власти опровергли эту информацию. Как сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, причиной массового мора рыбы на реке Одре могло стать появление в воде микроорганизмов – золотистых водорослей - и их цветение, которое может вызвать появление токсинов, убивающих рыбу и моллюсков.

https://ria.ru/20230424/berlin-1867295924.html

https://ria.ru/20230417/raykhsbryuke-1865745695.html

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балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, балтийское море, greenpeace