https://ria.ru/20230424/zhivotnye-1867443137.html

На Кубани прокомментировали запрет на кормление бездомных животных

На Кубани прокомментировали запрет на кормление бездомных животных - РИА Новости, 24.04.2023

На Кубани прокомментировали запрет на кормление бездомных животных

Департамент ветеринарии Краснодарского края пояснил, что согласно новому постановлению в регионе запрещено кормить бездомных животных регулярно в постоянных... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:45

2023-04-24T19:45

2023-04-24T19:46

общество

вениамин кондратьев

собаки

россия

животные

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Департамент ветеринарии Краснодарского края пояснил, что согласно новому постановлению в регионе запрещено кормить бездомных животных регулярно в постоянных местах, чтобы они не формировали опасные стаи, при этом кормить "единичных" особей по-прежнему будет можно. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запретил в регионе с 1 сентября этого года кормление и любые контакты с бездомными собаками и кошками с целью "предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан". Также, согласно постановлению, вводится запрет на оборудование будок и домиков для питомцев вне приютов. Против решения выступили местные зоозащитники. "Порядком не допускается прикорм животных без владельцев. Под прикормом в данном случае понимается кормление животных в постоянных местах на регулярной основе, что влечет за собой формирование животных в стаи. В свою очередь кормление единичных особей животных не воспрещено в местах, где они не смогут причинить вред жизни или здоровью людей, или других животных", - разъяснили в департаменте. Кроме того, по данным ведомства, ограничение на оборудование мест содержания бездомных животных (не приютов) касается именно организаций и индивидуальных предпринимателей, чтобы избежать несоблюдения требований к приютам. "Домики и будки для животных, картонные коробки, созданные человеком и установленные во дворах домов, под данные требования не попадают, но, в свою очередь, должны располагаться с учетом недопущения причинения животными вреда человеку", - отметили в ведомстве. В департаменте уточнили РИА Новости, что подкормка одного животного и установка самодельных будок разрешена в местах, где нет скопления людей. Административная ответственность за нарушение порядка начнет действовать в этом году, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20230424/zapret-1867336306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, вениамин кондратьев, собаки, россия, животные