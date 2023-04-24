Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН
Швейцария не поддержала предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В МИД Швейцарии отреагировали на предложение России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену, пишет РБК.
"Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать", - сказала изданию представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти.
Несмотря на то, что Швейцария поддерживает многостороннюю систему ООН, при принятии подобных решений необходимо детально думать о ее эффективном функционировании, отметила Черезетти.
Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в понедельник заявил, что вместо Нью-Йорка Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в "более нейтральной точке" — например, в Вене, где находится Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), или Женеве, где располагается Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности.
Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности.