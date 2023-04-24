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Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 24.04.2023
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22:59 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/zheneva-1867466744.html
Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН
Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 24.04.2023
Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН
В МИД Швейцарии отреагировали на предложение России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену, пишет РБК. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:59
2023-04-24T22:59
в мире
швейцария
россия
женева (город)
сергей лавров
петр ильичев
оон
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В МИД Швейцарии отреагировали на предложение России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену, пишет РБК."Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать", - сказала изданию представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти.Несмотря на то, что Швейцария поддерживает многостороннюю систему ООН, при принятии подобных решений необходимо детально думать о ее эффективном функционировании, отметила Черезетти.Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в понедельник заявил, что вместо Нью-Йорка Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в "более нейтральной точке" — например, в Вене, где находится Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), или Женеве, где располагается Управление верховного комиссара ООН по правам человека.Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности.
https://ria.ru/20230424/lavrov-1867464225.html
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в мире, швейцария, россия, женева (город), сергей лавров, петр ильичев, оон, рбк (медиагруппа), магатэ
В мире, Швейцария, Россия, Женева (город), Сергей Лавров, Петр Ильичев, ООН, РБК (медиагруппа), МАГАТЭ
Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН

Швейцария не поддержала предложение МИД России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В МИД Швейцарии отреагировали на предложение России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену, пишет РБК.
"Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать", - сказала изданию представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти.
Несмотря на то, что Швейцария поддерживает многостороннюю систему ООН, при принятии подобных решений необходимо детально думать о ее эффективном функционировании, отметила Черезетти.
Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в понедельник заявил, что вместо Нью-Йорка Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в "более нейтральной точке" — например, в Вене, где находится Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), или Женеве, где располагается Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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В миреШвейцарияРоссияЖенева (город)Сергей ЛавровПетр ИльичевООНРБК (медиагруппа)МАГАТЭ
 
 
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