https://ria.ru/20230424/zheneva-1867466744.html

Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН

Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 24.04.2023

Швейцария прокомментировала идею о переносе штаб-квартиры ООН

В МИД Швейцарии отреагировали на предложение России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену, пишет РБК. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T22:59

2023-04-24T22:59

2023-04-24T22:59

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женева (город)

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петр ильичев

оон

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В МИД Швейцарии отреагировали на предложение России перенести штаб-квартиру ООН в Женеву или Вену, пишет РБК."Решения об изменении системы международных институтов необходимо тщательно прорабатывать, прежде чем их принимать", - сказала изданию представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти.Несмотря на то, что Швейцария поддерживает многостороннюю систему ООН, при принятии подобных решений необходимо детально думать о ее эффективном функционировании, отметила Черезетти.Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в понедельник заявил, что вместо Нью-Йорка Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в "более нейтральной точке" — например, в Вене, где находится Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), или Женеве, где располагается Управление верховного комиссара ООН по правам человека.Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности.

https://ria.ru/20230424/lavrov-1867464225.html

швейцария

россия

женева (город)

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