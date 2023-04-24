Рейтинг@Mail.ru
"Тяжелое решение". В Британии рассказали, что случится с Зеленским летом - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 24.04.2023 (обновлено: 15:40 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867376276.html
"Тяжелое решение". В Британии рассказали, что случится с Зеленским летом
"Тяжелое решение". В Британии рассказали, что случится с Зеленским летом - РИА Новости, 24.04.2023
"Тяжелое решение". В Британии рассказали, что случится с Зеленским летом
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, написал британский... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:35
2023-04-24T15:40
политика
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, написал британский военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News.По словам аналитика, американские дипломаты попытаются убедить украинского лидера пойти на этот непростой шаг для заключения мирного соглашения. Белл убежден, что у ВСУ не хватит сил для захвата и удержания позиций: любое наступление истощит их запасы и поставит в крайне уязвимое положение.По мнению эксперта, ВСУ нанесут удар, но уже к концу лета утратят способность вести боевые действия — это и станет идеальным условием для переговоров.
https://ria.ru/20230423/proval-1867232712.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Тяжелое решение". В Британии рассказали, что случится с Зеленским летом

Sky News: США вынудят Зеленского уступить России территории летом

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, написал британский военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News.
«
"Наиболее сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой территории", — отметил он.
По словам аналитика, американские дипломаты попытаются убедить украинского лидера пойти на этот непростой шаг для заключения мирного соглашения. Белл убежден, что у ВСУ не хватит сил для захвата и удержания позиций: любое наступление истощит их запасы и поставит в крайне уязвимое положение.
По мнению эксперта, ВСУ нанесут удар, но уже к концу лета утратят способность вести боевые действия — это и станет идеальным условием для переговоров.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
"Захлопнется навсегда". Британские генералы раскрыли судьбу Украины летом
23 апреля, 22:17
 
ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала