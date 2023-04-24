https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867376276.html

"Тяжелое решение". В Британии рассказали, что случится с Зеленским летом

"Тяжелое решение". В Британии рассказали, что случится с Зеленским летом - РИА Новости, 24.04.2023

"Тяжелое решение". В Британии рассказали, что случится с Зеленским летом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, написал британский... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:35

2023-04-24T15:35

2023-04-24T15:40

политика

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, написал британский военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News.По словам аналитика, американские дипломаты попытаются убедить украинского лидера пойти на этот непростой шаг для заключения мирного соглашения. Белл убежден, что у ВСУ не хватит сил для захвата и удержания позиций: любое наступление истощит их запасы и поставит в крайне уязвимое положение.По мнению эксперта, ВСУ нанесут удар, но уже к концу лета утратят способность вести боевые действия — это и станет идеальным условием для переговоров.

https://ria.ru/20230423/proval-1867232712.html

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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины