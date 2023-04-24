https://ria.ru/20230424/zdravookhranenie-1867301027.html

Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко

Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.04.2023

Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко

Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были в 2022 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:05

2023-04-24T12:05

2023-04-24T12:05

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были в 2022 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Несмотря на существующие вызовы, удалось сохранить устойчивость системы здравоохранения и обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами",- сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что в 2022 году система здравоохранения функционировала в условиях сложной внешнеэкономической ситуации, обусловленной санкционным давлением, перестройкой логистических цепочек, отчасти удорожанием продукции, а также влиянием коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20230215/plany-1852243829.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мурашко, общество