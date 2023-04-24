https://ria.ru/20230424/zdravookhranenie-1867301027.html
Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко
Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.04.2023
Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко
Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были в 2022 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:05
2023-04-24T12:05
2023-04-24T12:05
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были в 2022 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Несмотря на существующие вызовы, удалось сохранить устойчивость системы здравоохранения и обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами",- сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что в 2022 году система здравоохранения функционировала в условиях сложной внешнеэкономической ситуации, обусловленной санкционным давлением, перестройкой логистических цепочек, отчасти удорожанием продукции, а также влиянием коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20230215/plany-1852243829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, общество
Россия, Михаил Мурашко, Общество
Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко
Мурашко: система здравоохранения сохранила устойчивость, несмотря на все вызовы
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были в 2022 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Несмотря на существующие вызовы, удалось сохранить устойчивость системы здравоохранения и обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами",- сказал Мурашко
на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Он отметил, что в 2022 году система здравоохранения функционировала в условиях сложной внешнеэкономической ситуации, обусловленной санкционным давлением, перестройкой логистических цепочек, отчасти удорожанием продукции, а также влиянием коронавирусной инфекции.
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