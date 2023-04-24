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Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.04.2023
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12:05 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/zdravookhranenie-1867301027.html
Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко
Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко - РИА Новости, 24.04.2023
Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко
Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были в 2022 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:05
2023-04-24T12:05
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были в 2022 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Несмотря на существующие вызовы, удалось сохранить устойчивость системы здравоохранения и обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами",- сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России. Он отметил, что в 2022 году система здравоохранения функционировала в условиях сложной внешнеэкономической ситуации, обусловленной санкционным давлением, перестройкой логистических цепочек, отчасти удорожанием продукции, а также влиянием коронавирусной инфекции.
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россия, михаил мурашко, общество
Россия, Михаил Мурашко, Общество
Система здравоохранения сохранила устойчивость, заявил Мурашко

Мурашко: система здравоохранения сохранила устойчивость, несмотря на все вызовы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы, которые были в 2022 году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Несмотря на существующие вызовы, удалось сохранить устойчивость системы здравоохранения и обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами",- сказал Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Он отметил, что в 2022 году система здравоохранения функционировала в условиях сложной внешнеэкономической ситуации, обусловленной санкционным давлением, перестройкой логистических цепочек, отчасти удорожанием продукции, а также влиянием коронавирусной инфекции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Путин: у России большие планы по развитию здравоохранения
15 февраля, 18:14
 
РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
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