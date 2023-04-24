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Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
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17:27 24.04.2023 (обновлено: 02:25 25.04.2023)
https://ria.ru/20230424/zapad-1867409460.html
Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично, заявил Лавров
Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-24T17:27
2023-04-25T02:25
в мире
сергей лавров
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ООН, 24 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества."Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества", — сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН."Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", — указал глава российского МИД.
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в мире, сергей лавров, россия, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН
Западному меньшинству следовало бы вести себя прилично, заявил Лавров

Глава МИД России Лавров призвал меньшинство стран Запада уважать другие государства

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.
"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества", — сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
"Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", — указал глава российского МИД.
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В миреСергей ЛавровРоссияООН
 
 
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