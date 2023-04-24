https://ria.ru/20230424/vyzov-1867241379.html

Фильм "Вызов" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Вызов" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 24.04.2023

Фильм "Вызов" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Первый художественный фильм "Вызов", снятый в космосе на борту МКС возглавил прокат в России и СНГ со сборами 426 миллионов рублей за прошедшие выходные,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T01:04

2023-04-24T01:04

2023-04-24T01:04

культура

россия

земля

юлия пересильд

клим шипенко

антон шкаплеров

снг

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856351818_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_52b0efaf4d2524ca79c7329c1b15c592.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первый художественный фильм "Вызов", снятый в космосе на борту МКС возглавил прокат в России и СНГ со сборами 426 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. "Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. По сюжету картины, торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Главной героине необходимо провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым. Вторую строчку занял фильм "Джон Уик 4", который собрал 31,3 миллиона рублей. На третьем месте рейтинга - американский триллер "Мизантроп" со сборами 15 миллионов рублей. Четвертую строчку рейтинга заняла картина "Братья Супер Марио в кино", собравшая 14 миллионов рублей. Замыкает рейтинг мультфильм "Коты Эрмитажа" с результатом 12 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230418/peresild-1865961105.html

https://ria.ru/20230421/kino-1866959316.html

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, земля, юлия пересильд, клим шипенко, антон шкаплеров, снг, роскосмос, ил-76