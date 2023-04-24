https://ria.ru/20230424/vyzov-1867241379.html
Фильм "Вызов" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Вызов" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 24.04.2023
Фильм "Вызов" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Первый художественный фильм "Вызов", снятый в космосе на борту МКС возглавил прокат в России и СНГ со сборами 426 миллионов рублей за прошедшие выходные,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T01:04
2023-04-24T01:04
2023-04-24T01:04
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юлия пересильд
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снг
роскосмос
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первый художественный фильм "Вызов", снятый в космосе на борту МКС возглавил прокат в России и СНГ со сборами 426 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. "Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. По сюжету картины, торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Главной героине необходимо провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым. Вторую строчку занял фильм "Джон Уик 4", который собрал 31,3 миллиона рублей. На третьем месте рейтинга - американский триллер "Мизантроп" со сборами 15 миллионов рублей. Четвертую строчку рейтинга заняла картина "Братья Супер Марио в кино", собравшая 14 миллионов рублей. Замыкает рейтинг мультфильм "Коты Эрмитажа" с результатом 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230418/peresild-1865961105.html
https://ria.ru/20230421/kino-1866959316.html
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россия, земля, юлия пересильд, клим шипенко, антон шкаплеров, снг, роскосмос, ил-76
Культура, Россия, Земля, Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Антон Шкаплеров, СНГ, Роскосмос, Ил-76
Фильм "Вызов" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Вызов" возглавил прокат России и СНГ за выходные, собрав 426 миллионов рублей