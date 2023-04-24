https://ria.ru/20230424/vystuplenie-1867414845.html

Участие Лаврова в заседании Совбеза ООН вызвало повышенный интерес прессы

Участие Лаврова в заседании Совбеза ООН вызвало повышенный интерес прессы - РИА Новости, 24.04.2023

Участие Лаврова в заседании Совбеза ООН вызвало повышенный интерес прессы

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании СБ ООН вызвало повышенный интерес прессы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:44

2023-04-24T17:44

2023-04-24T17:44

сергей лавров

оон

совет безопасности оон

антониу гутерреш

россия

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании СБ ООН вызвало повышенный интерес прессы, передает корреспондент РИА Новости. В обычное время здесь на верхнем ярусе в зале заседаний СБ ООН сидит несколько человек. Сегодня заняты несколько рядов. Присутствуют, в том числе итальянская, израильская пресса, журналисты ООН. Для освещения приезда Лаврова в штаб-квартиру приехала телегруппа CNN, представители французской прессы.Генсек ООН Антониу Гутерреш и дипломаты целого ряда стран приветствовали Лаврова в зале заседаний Совбеза перед его выступлением, также передает корреспондент РИА Новости.Перед заседанием Гутерреш пожал Лаврову руку, российского министра обступили представители нескольких стран. Среди собравшихся был госминистр ОАЭ, замглавы МИД Габона, замглавы МИД Ганы и другие.Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности.Россия в апреле является председателем Совбеза. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования.На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН.Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы.

https://ria.ru/20230424/lavrov-1867250638.html

https://ria.ru/20230423/vizy-1867194653.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш, россия