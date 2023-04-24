https://ria.ru/20230424/vyplaty-1867274612.html

Челябинские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Челябинские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2023

Челябинские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также блокадники и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей в Челябинской области получат ко... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:17

2023-04-24T10:17

2023-04-24T10:17

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100713/54/1007135409_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f88389ec1362e0144f10619a5d123e54.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также блокадники и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей в Челябинской области получат ко Дню Победы единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей, средства выплатят в беззаявительном порядке, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. "По инициативе Алексея Текслера в Челябинской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам и бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей будет выплачена единовременная социальная помощь в размере 20 тысяч рублей. Для того чтобы получить выплату, никуда обращаться не нужно", - говорится в сообщении. Губернатор Алексей Текслер пояснил, что данная выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке. "Самое главное - это внимание к ветеранам. Прошу подключить все социальные службы, молодежные и волонтерские движения для оказания всей необходимой помощи и достойно поздравить наших героических земляков", - приводит пресс-служба слова главы региона. Как отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, день 9 мая 1945 года навечно вошел в историю как подвиг народа, спасшего мир от фашизма. "Жители Челябинской области внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Десятки тысяч южноуральцев воевали на фронтах, днями и ночами ковали победу в тылу. Мы гордимся ветеранами, стараемся оказывать им всестороннюю поддержку. Система социальной защиты готовится достойно встретить праздник. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе главы региона Алексея Текслера принято решение о предоставлении ветеранам единовременной материальной помощи", - цитирует Буторину пресс-служба министерства социальных отношений. По данным пресс-службы, всего поддержку получат 739 человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей. Отмечается, что по поручению губернатора в Челябинской области ветеранам Великой Отечественной войны также предоставляется комплекс мер социальной поддержки, в том числе материальная помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. Кроме того, в регионе в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" нацпроекта "Демография" проводятся профосмотры, включая диспансеризацию, граждан старше трудоспособного возраста. Министр здравоохранения области Агата Ткачева отмечает, что сбережение и укрепление здоровья, повышение продолжительности жизни - важнейшие задачи здравоохранения. "Мы стараемся обеспечить доступность медицинской помощи, охватить всех граждан профилактическими мероприятиями не реже одного раза в год. Для пациентов старшей возрастной группы своевременное выявление заболеваний и их осложнений является очень важным. Каждый из нас хочет, чтобы его родители были здоровы и жили долго. Лечение заболеваний на ранней стадии более эффективно, поэтому упор нужно делать на возможность ранней диагностики и профилактического консультирования", - приводит пресс-служба правительства региона слова Ткачевой.

https://ria.ru/20220510/prazdnik-1787738398.html

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

челябинская область, алексей текслер, день победы, великая отечественная война (1941-1945)