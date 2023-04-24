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МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократию - РИА Новости, 24.04.2023
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22:09 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vybory-1867461192.html
МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократию
МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократию - РИА Новости, 24.04.2023
МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократию
МИД РФ назвал муниципальные выборы на севере Косово, прошедшие при бойкоте со стороны сербов, пародией на демократический процесс. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:09
2023-04-24T22:09
в мире
косово
приштина
россия
александр вучич
альбин курти
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. МИД РФ назвал муниципальные выборы на севере Косово, прошедшие при бойкоте со стороны сербов, пародией на демократический процесс. "Временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в Косово, целенаправленно заводить диалог с Белградом в глухой тупик. Под удар снова поставлено коренное сербское население, его основные права и свободы. Очередным доказательством пренебрежения стало проведение 23 апреля в населенной сербами северной части автономного края так называемых муниципальных выборов. Несмотря на бойкот сербского большинства, отказ выдвигать своих кандидатов, голосование под нажимом западников все-таки состоялось. Итог предсказуем: сербы эту пародию на демократический процесс единодушно бойкотировали", - сообщил МИД РФ на своем сайте. При этом "ничтожно низкая явка" и отсутствие элементарных условий для волеизъявления "не помешали Приштине с нескрываемым цинизмом назвать выборы успешными и объявить "победителей", отметили в министерстве. "Именно так выглядит "верховенство закона" по-косовски, о котором так любят твердить в США и Евросоюзе. Речь идет о провокационной подмене общепринятых избирательных процедур позорной имитацией, которая, тем не менее, полностью устраивает западных спонсоров Приштины: они поощряют оккупацию севера Косово, стремятся окончательно лишить сербов голоса перед лицом гонений и террора, развязанных местным "премьер-министром" Альбином Курти", - отметили в министерстве. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане. Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили менее двух десятков специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. За ходом волеизъявления следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО. Явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 - сербы, заявил после закрытия участков директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович. Сербский президент Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом муниципальных выборов на севере края показали, что хотят диалога, потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230424/kosovo-1867249897.html
https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html
https://ria.ru/20230413/serbiya-1865116570.html
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в мире, косово, приштина, россия, александр вучич, альбин курти
В мире, Косово, Приштина, Россия, Александр Вучич, Альбин Курти
МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократию

МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократический процесс

© Associated Press Visar Kryeziu Выборы в Косово
Выборы в Косово - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Associated Press Visar Kryeziu
Выборы в Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. МИД РФ назвал муниципальные выборы на севере Косово, прошедшие при бойкоте со стороны сербов, пародией на демократический процесс.
"Временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в Косово, целенаправленно заводить диалог с Белградом в глухой тупик. Под удар снова поставлено коренное сербское население, его основные права и свободы. Очередным доказательством пренебрежения стало проведение 23 апреля в населенной сербами северной части автономного края так называемых муниципальных выборов. Несмотря на бойкот сербского большинства, отказ выдвигать своих кандидатов, голосование под нажимом западников все-таки состоялось. Итог предсказуем: сербы эту пародию на демократический процесс единодушно бойкотировали", - сообщил МИД РФ на своем сайте.
Сотрудники полиции охраняют контрольно-пропускной пункт на косово-сербской границе, Косово - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Посольство США назвало законными муниципальные выборы на севере Косово
Вчера, 05:52
При этом "ничтожно низкая явка" и отсутствие элементарных условий для волеизъявления "не помешали Приштине с нескрываемым цинизмом назвать выборы успешными и объявить "победителей", отметили в министерстве.
"Именно так выглядит "верховенство закона" по-косовски, о котором так любят твердить в США и Евросоюзе. Речь идет о провокационной подмене общепринятых избирательных процедур позорной имитацией, которая, тем не менее, полностью устраивает западных спонсоров Приштины: они поощряют оккупацию севера Косово, стремятся окончательно лишить сербов голоса перед лицом гонений и террора, развязанных местным "премьер-министром" Альбином Курти", - отметили в министерстве.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане.
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Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили менее двух десятков специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. За ходом волеизъявления следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО.
Явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 - сербы, заявил после закрытия участков директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович.
Сербский президент Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом муниципальных выборов на севере края показали, что хотят диалога, потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы Косово и Метохии.
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В миреКосовоПриштинаРоссияАлександр ВучичАльбин Курти
 
 
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