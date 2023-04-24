https://ria.ru/20230424/vybory-1867461192.html

МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократию

МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократию - РИА Новости, 24.04.2023

МИД России назвал выборы на севере Косово пародией на демократию

МИД РФ назвал муниципальные выборы на севере Косово, прошедшие при бойкоте со стороны сербов, пародией на демократический процесс. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T22:09

2023-04-24T22:09

2023-04-24T22:09

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косово

приштина

россия

александр вучич

альбин курти

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. МИД РФ назвал муниципальные выборы на севере Косово, прошедшие при бойкоте со стороны сербов, пародией на демократический процесс. "Временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в Косово, целенаправленно заводить диалог с Белградом в глухой тупик. Под удар снова поставлено коренное сербское население, его основные права и свободы. Очередным доказательством пренебрежения стало проведение 23 апреля в населенной сербами северной части автономного края так называемых муниципальных выборов. Несмотря на бойкот сербского большинства, отказ выдвигать своих кандидатов, голосование под нажимом западников все-таки состоялось. Итог предсказуем: сербы эту пародию на демократический процесс единодушно бойкотировали", - сообщил МИД РФ на своем сайте. При этом "ничтожно низкая явка" и отсутствие элементарных условий для волеизъявления "не помешали Приштине с нескрываемым цинизмом назвать выборы успешными и объявить "победителей", отметили в министерстве. "Именно так выглядит "верховенство закона" по-косовски, о котором так любят твердить в США и Евросоюзе. Речь идет о провокационной подмене общепринятых избирательных процедур позорной имитацией, которая, тем не менее, полностью устраивает западных спонсоров Приштины: они поощряют оккупацию севера Косово, стремятся окончательно лишить сербов голоса перед лицом гонений и террора, развязанных местным "премьер-министром" Альбином Курти", - отметили в министерстве. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич в воскресенье выбирали главу, в Звечане и Лепосавиче также депутатов местных скупщин - представительных органов. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей, отказ от участия массово поддержали граждане. Право голоса имели свыше 45 тысяч человек. Косовоалбанские власти установили менее двух десятков специальных металлических контейнеров для голосования во дворах отделений полиции и на трассах. За ходом волеизъявления следили 357 наблюдателей от политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ и НПО. Явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 - сербы, заявил после закрытия участков директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при сербском кабмине Петар Петкович. Сербский президент Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом муниципальных выборов на севере края показали, что хотят диалога, потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230424/kosovo-1867249897.html

https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html

https://ria.ru/20230413/serbiya-1865116570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, косово, приштина, россия, александр вучич, альбин курти