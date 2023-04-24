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Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году - РИА Новости, 24.04.2023
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12:32 24.04.2023 (обновлено: 12:50 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/vybory-1867309177.html
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году - РИА Новости, 24.04.2023
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году
Президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка будет проведена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:50
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка будет проведена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся", - сказал Песков, отметив, что к ним пройдет подготовка.Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
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россия, политика, дмитрий песков
Россия, Политика, Дмитрий Песков
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году

Песков: президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка будет проведена

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка будет проведена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся", - сказал Песков, отметив, что к ним пройдет подготовка.
Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными
29 марта, 16:34
 
РоссияПолитикаДмитрий Песков
 
 
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