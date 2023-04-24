https://ria.ru/20230424/vybory-1867309177.html
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году - РИА Новости, 24.04.2023
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году
Президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка будет проведена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:50
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка будет проведена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся", - сказал Песков, отметив, что к ним пройдет подготовка.Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
https://ria.ru/20230329/vybory-1861623951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков
Россия, Политика, Дмитрий Песков
Кремль подтвердил проведение президентских выборов в 2024 году
Песков: президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка будет проведена
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году состоятся, подготовка будет проведена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся", - сказал Песков, отметив, что к ним пройдет подготовка.
Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными