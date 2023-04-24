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Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова
Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.04.2023
Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова
Явка на выборах президента России в 2024 году будет большая, Запад намерен сорвать их, уже сейчас ведется определенная работа в этом направлении, заявила глава... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:18
2023-04-24T08:18
2023-04-24T08:18
политика
россия
хабаровск
прибалтика
элла памфилова
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ХАБАРОВСК, 24 апр - РИА Новости. Явка на выборах президента России в 2024 году будет большая, Запад намерен сорвать их, уже сейчас ведется определенная работа в этом направлении, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Я уверена, что на предстоящих выборах президента в 2024 году явка будет большая... Люди интересуются, видят, что происходит на самом деле, им не все равно. Они понимают, что грядущие президентские выборы - это не просто очередные выборы президента РФ. Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это вообще вопрос смены эпох", - сказала Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске. Она отметила, что нужно отдать должное всем парламентским партиям, которые "показали себя патриотами своей страны". Они объединились и поддерживают военных на специальной военной операции, чтобы "они понимали, что не зря они кровь проливают и жизнь свою отдают, что мы их тут не подводим". По ее словам, более 100 стран наблюдают, выдержит этот напор Россия или нет. Но Памфилова заверила, что Россия готова к предстоящим выборам. "За все эти годы мы создали очень жизнеспособную, очень жизнестойкую, хорошо нацеленную на свои задачи, мотивированную (избирательную) систему, чутко и четко реагирующую на запросы времени, запросы людей и специфику того или иного момента - политического, общественного, социального. Мы это доказали во время общероссийского голосования по изменениям в конституцию, в тяжелейшее время пандемии. Мы нашли способы современные, чтобы обеспечить безопасность людей и формы голосования и выдержали огромный напор тогда", - заключила глава ЦИК РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, хабаровск, прибалтика, элла памфилова
Политика, Россия, Хабаровск, Прибалтика, Элла Памфилова
Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова
Глава ЦИК Памфилова заявила, что Запад хочет сорвать выборы президента России в 2024 году
ХАБАРОВСК, 24 апр - РИА Новости. Явка на выборах президента России в 2024 году будет большая, Запад намерен сорвать их, уже сейчас ведется определенная работа в этом направлении, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Я уверена, что на предстоящих выборах президента в 2024 году явка будет большая... Люди интересуются, видят, что происходит на самом деле, им не все равно. Они понимают, что грядущие президентские выборы - это не просто очередные выборы президента РФ. Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это вообще вопрос смены эпох", - сказала Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске
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Она отметила, что нужно отдать должное всем парламентским партиям, которые "показали себя патриотами своей страны". Они объединились и поддерживают военных на специальной военной операции, чтобы "они понимали, что не зря они кровь проливают и жизнь свою отдают, что мы их тут не подводим".
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"И каждый здесь на своей линии фронта пытается помочь - вот это дорогого стоит. То, от чего Запад истерит... Потому что они привыкли, что за кусок хлеба, там, извините, люди морду бьют, что мы все сейчас начнем друг друга грызть, драться, общество развалится... Мы понимаем, что на выборы президента России - уже сейчас работают, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами. Работают все центры, начиная с Прибалтики, Польши, которые готовятся, собираются все Ходорковские, Каспаровы и прочие все "бегуны", которые как крысы сбежали из страны. Они все сейчас продумывают, каким образом снести Россию", - заявила глава ЦИК России.
По ее словам, более 100 стран наблюдают, выдержит этот напор Россия или нет. Но Памфилова заверила, что Россия готова к предстоящим выборам.
"За все эти годы мы создали очень жизнеспособную, очень жизнестойкую, хорошо нацеленную на свои задачи, мотивированную (избирательную) систему, чутко и четко реагирующую на запросы времени, запросы людей и специфику того или иного момента - политического, общественного, социального. Мы это доказали во время общероссийского голосования по изменениям в конституцию, в тяжелейшее время пандемии. Мы нашли способы современные, чтобы обеспечить безопасность людей и формы голосования и выдержали огромный напор тогда", - заключила глава ЦИК РФ.
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