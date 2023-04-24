https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова

Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.04.2023

Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова

Явка на выборах президента России в 2024 году будет большая, Запад намерен сорвать их, уже сейчас ведется определенная работа в этом направлении, заявила глава... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:18

2023-04-24T08:18

2023-04-24T08:18

политика

россия

хабаровск

прибалтика

элла памфилова

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ХАБАРОВСК, 24 апр - РИА Новости. Явка на выборах президента России в 2024 году будет большая, Запад намерен сорвать их, уже сейчас ведется определенная работа в этом направлении, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Я уверена, что на предстоящих выборах президента в 2024 году явка будет большая... Люди интересуются, видят, что происходит на самом деле, им не все равно. Они понимают, что грядущие президентские выборы - это не просто очередные выборы президента РФ. Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это вообще вопрос смены эпох", - сказала Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске. Она отметила, что нужно отдать должное всем парламентским партиям, которые "показали себя патриотами своей страны". Они объединились и поддерживают военных на специальной военной операции, чтобы "они понимали, что не зря они кровь проливают и жизнь свою отдают, что мы их тут не подводим". По ее словам, более 100 стран наблюдают, выдержит этот напор Россия или нет. Но Памфилова заверила, что Россия готова к предстоящим выборам. "За все эти годы мы создали очень жизнеспособную, очень жизнестойкую, хорошо нацеленную на свои задачи, мотивированную (избирательную) систему, чутко и четко реагирующую на запросы времени, запросы людей и специфику того или иного момента - политического, общественного, социального. Мы это доказали во время общероссийского голосования по изменениям в конституцию, в тяжелейшее время пандемии. Мы нашли способы современные, чтобы обеспечить безопасность людей и формы голосования и выдержали огромный напор тогда", - заключила глава ЦИК РФ.

https://ria.ru/20230322/vybory-1859752544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, хабаровск, прибалтика, элла памфилова