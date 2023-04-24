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Памфилова сообщила, что электронное голосование применят более 20 регионов
Памфилова сообщила, что электронное голосование применят более 20 регионов - РИА Новости, 24.04.2023
Памфилова сообщила, что электронное голосование применят более 20 регионов
ЦИК отберет немногим более двух десятков регионов РФ, которые смогут применить дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2023 году,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:13
2023-04-24T05:13
2023-04-24T06:25
политика
россия
элла памфилова
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. ЦИК отберет немногим более двух десятков регионов РФ, которые смогут применить дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2023 году, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.По ее словам, двигаться в этом вопросе приходится осторожно, "потому что много внешних атак хакерских"."Но сила нашей системы ГАС "Выборы" в том, что она абсолютно неуязвима, потому что автономна от интернета. И мы сейчас сделаем новый цифровой аналог, обеспечиваем принцип автономности от глобальной сети", - добавила она.Глава ЦИК отметила, что летом будет определен точный список регионов России, которые применят дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2023 году."Когда будет объявлен кампания официально – это середина июня... после этого мы официально приступим к принятию нормативных актов, в том числе официально определим, кто будет голосовать. Но это точно будет не менее двух десятков (регионов)", - заявила Памфилова.
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политика, россия, элла памфилова, хабаровск
Политика, Россия, Элла Памфилова, Хабаровск
Памфилова сообщила, что электронное голосование применят более 20 регионов
Памфилова: на выборах в 2023 году более 20 регионов применят электронное голосование
ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. ЦИК отберет немногим более двух десятков регионов РФ, которые смогут применить дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2023 году, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.
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"Мы сейчас тщательно отбираем заявки на единый день голосования... Заявок уже под три десятка. Пока остановились,… это будет не многим более двух десятков по всем критериям, которые они (регионы) должны выполнить: охват интернетом, охват госуслугами", - сказала Памфилова.
По ее словам, двигаться в этом вопросе приходится осторожно, "потому что много внешних атак хакерских".
"Но сила нашей системы ГАС "Выборы" в том, что она абсолютно неуязвима, потому что автономна от интернета. И мы сейчас сделаем новый цифровой аналог, обеспечиваем принцип автономности от глобальной сети", - добавила она.
Глава ЦИК отметила, что летом будет определен точный список регионов России, которые применят дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2023 году.
"Когда будет объявлен кампания официально – это середина июня... после этого мы официально приступим к принятию нормативных актов, в том числе официально определим, кто будет голосовать. Но это точно будет не менее двух десятков (регионов)", - заявила Памфилова.
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей