https://ria.ru/20230424/vybory-1867248783.html

Памфилова сообщила, что электронное голосование применят более 20 регионов

Памфилова сообщила, что электронное голосование применят более 20 регионов - РИА Новости, 24.04.2023

Памфилова сообщила, что электронное голосование применят более 20 регионов

ЦИК отберет немногим более двух десятков регионов РФ, которые смогут применить дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2023 году,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T05:13

2023-04-24T05:13

2023-04-24T06:25

политика

россия

элла памфилова

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. ЦИК отберет немногим более двух десятков регионов РФ, которые смогут применить дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2023 году, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.По ее словам, двигаться в этом вопросе приходится осторожно, "потому что много внешних атак хакерских"."Но сила нашей системы ГАС "Выборы" в том, что она абсолютно неуязвима, потому что автономна от интернета. И мы сейчас сделаем новый цифровой аналог, обеспечиваем принцип автономности от глобальной сети", - добавила она.Глава ЦИК отметила, что летом будет определен точный список регионов России, которые применят дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2023 году."Когда будет объявлен кампания официально – это середина июня... после этого мы официально приступим к принятию нормативных актов, в том числе официально определим, кто будет голосовать. Но это точно будет не менее двух десятков (регионов)", - заявила Памфилова.

https://ria.ru/20230421/izbirateli-1866788417.html

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политика, россия, элла памфилова, хабаровск