https://ria.ru/20230424/vsu-1867314244.html
ФСБ предостерегла сотрудника ЧОПа от вступления в украинскую армию
ФСБ предостерегла сотрудника ЧОПа от вступления в украинскую армию - РИА Новости, 24.04.2023
ФСБ предостерегла сотрудника ЧОПа от вступления в украинскую армию
Силовики объявили предостережение сотруднику ЧОПа, который ради обогащения собирался вступить в ВСУ, сообщили в УФСБ по Москве и Московской области. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:43
2023-04-24T12:43
2023-04-24T12:53
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики объявили предостережение сотруднику ЧОПа, который ради обогащения собирался вступить в ВСУ, сообщили в УФСБ по Москве и Московской области. По информации ведомства, мужчина хотел поехать в зону боевых действий на Украине для улучшения своего материального положения, а также искал себе сообщников среди коллег. Мужчину задержали, он во всем сознался. "С учетом того, что действия указанного гражданина были направлены против безопасности России и создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 280.4 УК "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий", — добавили в УФСБ. В спецслужбе напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, а также за вербовку, обучение, финансирование или другое обеспечение наемника предусматривается уголовное наказание на срок от семи до 18 лет.
https://ria.ru/20230324/dezertir-1860292605.html
https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ предостерегла сотрудника ЧОПа от вступления в украинскую армию
ФСБ вынесла предостережение сотруднику ЧОПа, собиравшемуся ради денег вступить в ВСУ
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики объявили предостережение сотруднику ЧОПа, который ради обогащения собирался вступить в ВСУ, сообщили в УФСБ по Москве и Московской области.
По информации ведомства, мужчина хотел поехать в зону боевых действий на Украине для улучшения своего материального положения, а также искал себе сообщников среди коллег. Мужчину задержали, он во всем сознался.
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"С учетом того, что действия указанного гражданина были направлены против безопасности России и создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 280.4 УК "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий", — добавили в УФСБ.
В спецслужбе напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, а также за вербовку, обучение, финансирование или другое обеспечение наемника предусматривается уголовное наказание на срок от семи до 18 лет.
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