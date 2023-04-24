https://ria.ru/20230424/vsu-1867314244.html

ФСБ предостерегла сотрудника ЧОПа от вступления в украинскую армию

ФСБ предостерегла сотрудника ЧОПа от вступления в украинскую армию - РИА Новости, 24.04.2023

ФСБ предостерегла сотрудника ЧОПа от вступления в украинскую армию

Силовики объявили предостережение сотруднику ЧОПа, который ради обогащения собирался вступить в ВСУ, сообщили в УФСБ по Москве и Московской области. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:43

2023-04-24T12:43

2023-04-24T12:53

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украина

вооруженные силы украины

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики объявили предостережение сотруднику ЧОПа, который ради обогащения собирался вступить в ВСУ, сообщили в УФСБ по Москве и Московской области. По информации ведомства, мужчина хотел поехать в зону боевых действий на Украине для улучшения своего материального положения, а также искал себе сообщников среди коллег. Мужчину задержали, он во всем сознался. "С учетом того, что действия указанного гражданина были направлены против безопасности России и создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 280.4 УК "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий", — добавили в УФСБ. В спецслужбе напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, а также за вербовку, обучение, финансирование или другое обеспечение наемника предусматривается уголовное наказание на срок от семи до 18 лет.

https://ria.ru/20230324/dezertir-1860292605.html

https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр