https://ria.ru/20230424/vsu-1867290308.html

Украинский генерал пожаловался СМИ на недостаток личного состава и техники

Украинский генерал пожаловался СМИ на недостаток личного состава и техники - РИА Новости, 24.04.2023

Украинский генерал пожаловался СМИ на недостаток личного состава и техники

Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник считает, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники —... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:28

2023-04-24T11:28

2023-04-24T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник считает, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники — профессиональные военные уже погибли или ранены, приходится набирать людей без опыта. "Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что те, кто являются профессиональными военными <...>, уже истощены, ранены или восстанавливаются. Или они погибли. Поэтому мы приглашаем людей без военного опыта и обучаем их", — заявил Мельник в интервью испанской газете Pais. Как пишет издание, генерал признает, что украинским войскам нужно больше людей и боеприпасов для артиллерии и танков. При этом он опроверг появляющуюся информацию, что, помимо нынешнего добровольного призыва на Украине, может быть объявлена обязательная массовая мобилизация. По данным Pais, Мельник уверен в том, что у украинских войск достаточно оружия для весеннего наступления, но признает, что чем больше современного оружия Киев получит от своих международных союзников, тем лучше. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html

https://ria.ru/20230421/nastuplenie-1867023907.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр