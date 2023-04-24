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В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с Гутеррешем

В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с Гутеррешем - РИА Новости, 24.04.2023

В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с Гутеррешем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в понедельник встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T21:06

2023-04-24T21:06

2023-04-24T21:06

россия

украина

нью-йорк (город)

сергей лавров

антониу гутерреш

мария захарова

оон

россельхозбанк

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в понедельник встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Ранее она рассказала журналистам, что Лавров заявит Гутеррешу о необходимости равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.

https://ria.ru/20230424/kiev-1867415205.html

россия

украина

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

россия, украина, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш, мария захарова, оон, россельхозбанк, swift