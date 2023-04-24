Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с Гутеррешем - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vstrecha-1867455835.html
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с Гутеррешем
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с Гутеррешем - РИА Новости, 24.04.2023
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с Гутеррешем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в понедельник встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:06
2023-04-24T21:06
россия
украина
нью-йорк (город)
сергей лавров
антониу гутерреш
мария захарова
оон
россельхозбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867428547_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_a7f65782768376352b490c8e231ae929.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в понедельник встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Ранее она рассказала журналистам, что Лавров заявит Гутеррешу о необходимости равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230424/kiev-1867415205.html
россия
украина
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867428547_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bb90f0c7c17399af12ff00e1db6e30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш, мария захарова, оон, россельхозбанк, swift
Россия, Украина, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова с Гутеррешем

Лавров проводит переговоры с генсеком ООНГутеррешем в Нью-Йорке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в понедельник встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«
"Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем в Нью-Йорке", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию встречи.
Ранее она рассказала журналистам, что Лавров заявит Гутеррешу о необходимости равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Мир вновь подошел к опасной черте: главные заявления Лаврова в Совбезе ООН
Вчера, 17:45
 
РоссияУкраинаНью-Йорк (город)Сергей ЛавровАнтониу ГутеррешМария ЗахароваООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала