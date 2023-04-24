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Захарова раскрыла детали предстоящей встречи Лаврова и Гутерреша - РИА Новости, 24.04.2023
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20:32 24.04.2023 (обновлено: 20:37 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/vstrecha-1867450526.html
Захарова раскрыла детали предстоящей встречи Лаврова и Гутерреша
Захарова раскрыла детали предстоящей встречи Лаврова и Гутерреша - РИА Новости, 24.04.2023
Захарова раскрыла детали предстоящей встречи Лаврова и Гутерреша
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявит на встрече генсеку ООН Антониу Гутеррешу о необходимости равнозначного исполнения обеих частей продуктовой сделки, заявила... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:32
2023-04-24T20:37
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявит на встрече генсеку ООН Антониу Гутеррешу о необходимости равнозначного исполнения обеих частей продуктовой сделки, заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Мы четко заявляли насчет этой сделки. Она состоит из двух частей и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, каким будет посыл министра в контексте зерновой сделки. "Есть много деталей, которые предстоит обсудить. Но основной подход был озвучен неоднократно", - добавила она. Встреча Лаврова и Гутерреша запланирована на понедельник. Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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цены на нефть, россия, турция, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, мария захарова, оон
Цены на нефть, Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН
Захарова раскрыла детали предстоящей встречи Лаврова и Гутерреша

Захарова: Лавров скажет Гутеррешу о необходимости исполнения обеих частей зерновой сделки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявит на встрече генсеку ООН Антониу Гутеррешу о необходимости равнозначного исполнения обеих частей продуктовой сделки, заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Мы четко заявляли насчет этой сделки. Она состоит из двух частей и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, каким будет посыл министра в контексте зерновой сделки.
"Есть много деталей, которые предстоит обсудить. Но основной подход был озвучен неоднократно", - добавила она.
Встреча Лаврова и Гутерреша запланирована на понедельник.
Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Министры сельского хозяйства G7 подтвердили важность зерновой сделки
23 апреля, 07:58
 
Цены на нефтьРоссияТурцияУкраинаСергей ЛавровАнтониу ГутеррешМария ЗахароваООН
 
 
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