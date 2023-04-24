Захарова раскрыла детали предстоящей встречи Лаврова и Гутерреша
Захарова: Лавров скажет Гутеррешу о необходимости исполнения обеих частей зерновой сделки
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 24 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявит на встрече генсеку ООН Антониу Гутеррешу о необходимости равнозначного исполнения обеих частей продуктовой сделки, заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Мы четко заявляли насчет этой сделки. Она состоит из двух частей и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, каким будет посыл министра в контексте зерновой сделки.
"Есть много деталей, которые предстоит обсудить. Но основной подход был озвучен неоднократно", - добавила она.
Встреча Лаврова и Гутерреша запланирована на понедельник.
Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.