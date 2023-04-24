https://ria.ru/20230424/vizy-1867468187.html
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T23:12
2023-04-24T23:12
2023-04-24T23:12
в мире
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению ситуации с принимающей стороной, в частности касательно невыдачи виз российским делегатам, сообщает пресс-служба всемирной организации. "Генеральный секретарь также проинформировал министра иностранных дел Лаврова об усилиях Секретариата по решению вопросов, связанных со страной пребывания (штаб-квартиры – ред.), особенно касательно виз для российских официальных лиц", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20230424/lavrov-1867464225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами
Гутерреш рассказал Лаврову об усилиях по разрешению ситуации с визами
ООН, 24 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению ситуации с принимающей стороной, в частности касательно невыдачи виз российским делегатам, сообщает пресс-служба всемирной организации.
"Генеральный секретарь также проинформировал министра иностранных дел Лаврова об усилиях Секретариата по решению вопросов, связанных со страной пребывания (штаб-квартиры – ред.), особенно касательно виз для российских официальных лиц", - сказано в сообщении.
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