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Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами - РИА Новости, 24.04.2023
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23:12 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/vizy-1867468187.html
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T23:12
2023-04-24T23:12
в мире
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению ситуации с принимающей стороной, в частности касательно невыдачи виз российским делегатам, сообщает пресс-служба всемирной организации. "Генеральный секретарь также проинформировал министра иностранных дел Лаврова об усилиях Секретариата по решению вопросов, связанных со страной пребывания (штаб-квартиры – ред.), особенно касательно виз для российских официальных лиц", - сказано в сообщении.
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в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами

Гутерреш рассказал Лаврову об усилиях по разрешению ситуации с визами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению ситуации с принимающей стороной, в частности касательно невыдачи виз российским делегатам, сообщает пресс-служба всемирной организации.
"Генеральный секретарь также проинформировал министра иностранных дел Лаврова об усилиях Секретариата по решению вопросов, связанных со страной пребывания (штаб-квартиры – ред.), особенно касательно виз для российских официальных лиц", - сказано в сообщении.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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