https://ria.ru/20230424/vizy-1867468187.html

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами - РИА Новости, 24.04.2023

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию с визами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T23:12

2023-04-24T23:12

2023-04-24T23:12

в мире

россия

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

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ООН, 24 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проинформировал российского министра об усилиях организации по разрешению ситуации с принимающей стороной, в частности касательно невыдачи виз российским делегатам, сообщает пресс-служба всемирной организации. "Генеральный секретарь также проинформировал министра иностранных дел Лаврова об усилиях Секретариата по решению вопросов, связанных со страной пребывания (штаб-квартиры – ред.), особенно касательно виз для российских официальных лиц", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20230424/lavrov-1867464225.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон