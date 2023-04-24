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Песков прокомментировал отказ США в выдаче виз российским журналистам - РИА Новости, 24.04.2023
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18:49 24.04.2023 (обновлено: 20:04 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/vizy-1867430938.html
Песков прокомментировал отказ США в выдаче виз российским журналистам
Песков прокомментировал отказ США в выдаче виз российским журналистам - РИА Новости, 24.04.2023
Песков прокомментировал отказ США в выдаче виз российским журналистам
Россия не оставит ситуацию с отказом в выдаче виз российским журналистам для поездки в ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:49
2023-04-24T20:04
россия
оон
сергей лавров
вашингтон (штат)
сша
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия не оставит ситуацию с отказом в выдаче виз российским журналистам для поездки в ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но то, что эту тему у нас никто не оставит, это очевидно"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отказом в выдаче виз российским журналистам для работы в ООН, заявил, что это тема для серьезного разговора, в том числе со странами, которые также имеют серьезные нарекания к правительству США."Это тема для серьезного разговора, в Организации Объединенных Наций, это тема, причем, разговора вместе с многими странами, которые также имеют серьезные нарекания к правительству Соединенных Штатов Америки в связи с нарушениями международных обязательств в контексте приема у себя на территории штаб-квартиры ООН", - сказал Песков журналистам."Слушайте, здесь ситуация гораздо более серьезная, дело в том, что как страна, принимающая у себя штаб-квартиру ООН, это международное обязательство Соединённых Штатов, они нарушают это международное обязательство", - добавил пресс-секретарь главы государства.Также Песков заявил, что необходимо призывать международных журналистов обращать внимание на ситуацию с невыдачей виз журналистам из России для работы в ООН, все это замалчивают."Это не первый раз, когда это происходит и, конечно, здесь нужно призывать журналистов международных, обращать на это внимание, потому что все это замалчивают, это тоже совершенно недопустимо", - сказал Песков журналистам.Россия в апреле является председателем Совбеза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230424/vizy-1867396394.html
https://ria.ru/20230423/oon-1867204337.html
https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html
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россия, оон, сергей лавров, вашингтон (штат), сша, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Россия, ООН, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), США, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал отказ США в выдаче виз российским журналистам

Песков: Россия не оставит ситуацию с отказом в выдаче виз российским журналистам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия не оставит ситуацию с отказом в выдаче виз российским журналистам для поездки в ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но то, что эту тему у нас никто не оставит, это очевидно"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отказом в выдаче виз российским журналистам для работы в ООН, заявил, что это тема для серьезного разговора, в том числе со странами, которые также имеют серьезные нарекания к правительству США.
"Это тема для серьезного разговора, в Организации Объединенных Наций, это тема, причем, разговора вместе с многими странами, которые также имеют серьезные нарекания к правительству Соединенных Штатов Америки в связи с нарушениями международных обязательств в контексте приема у себя на территории штаб-квартиры ООН", - сказал Песков журналистам.
"Слушайте, здесь ситуация гораздо более серьезная, дело в том, что как страна, принимающая у себя штаб-квартиру ООН, это международное обязательство Соединённых Штатов, они нарушают это международное обязательство", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Также Песков заявил, что необходимо призывать международных журналистов обращать внимание на ситуацию с невыдачей виз журналистам из России для работы в ООН, все это замалчивают.
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23 апреля, 17:56
"Это не первый раз, когда это происходит и, конечно, здесь нужно призывать журналистов международных, обращать на это внимание, потому что все это замалчивают, это тоже совершенно недопустимо", - сказал Песков журналистам.
Россия в апреле является председателем Совбеза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, так как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
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РоссияООНСергей ЛавровВашингтон (штат)СШАСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
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