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СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины - РИА Новости, 24.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867417273.html
СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины
СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины
Два ультраправых активиста были задержаны во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине и помещены под стражу, после того как у них обнаружили РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:55
2023-04-24T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Два ультраправых активиста были задержаны во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине и помещены под стражу, после того как у них обнаружили оружие, сообщила в понедельник французская газета Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру. "Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа - ред.) 22 апреля. Возбуждено дело об угрозе национальной безопасности. В воскресенье они предстали перед парижским судом", - говорится в статье. По данным газеты, двое представителей французского ультраправого движения привезли с собой оружие из Украины. Их задержали с винтовками с оптическими прицелами. Перевозка и хранение подобного оружие запрещено на территории Франции, уточняет Parisien. На обоих граждан заведено дело об угрозе национальной безопасности. Их имена не разглашаются. Спецслужбы Франции уже какое-то время следили за ними, так как один из задержанных является ультраправым активистом и ранее говорил о своем желании отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Второй задержанный также связан с ультраправым движением. При этом, издание отмечает, что задержаны они были в результате случайной таможенной проверки, в ходе которой и было обнаружено оружие.
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в мире, франция, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины

Parisien: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины из зоны боевых действий

© AP Photo / Kamil ZihniogluПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Два ультраправых активиста были задержаны во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине и помещены под стражу, после того как у них обнаружили оружие, сообщила в понедельник французская газета Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру.
"Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа - ред.) 22 апреля. Возбуждено дело об угрозе национальной безопасности. В воскресенье они предстали перед парижским судом", - говорится в статье.
По данным газеты, двое представителей французского ультраправого движения привезли с собой оружие из Украины. Их задержали с винтовками с оптическими прицелами. Перевозка и хранение подобного оружие запрещено на территории Франции, уточняет Parisien.
На обоих граждан заведено дело об угрозе национальной безопасности. Их имена не разглашаются. Спецслужбы Франции уже какое-то время следили за ними, так как один из задержанных является ультраправым активистом и ранее говорил о своем желании отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Второй задержанный также связан с ультраправым движением. При этом, издание отмечает, что задержаны они были в результате случайной таможенной проверки, в ходе которой и было обнаружено оружие.
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