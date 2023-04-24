СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины
Parisien: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины из зоны боевых действий
© AP Photo / Kamil ZihniogluПолиция во Франции
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Два ультраправых активиста были задержаны во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине и помещены под стражу, после того как у них обнаружили оружие, сообщила в понедельник французская газета Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру.
"Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа - ред.) 22 апреля. Возбуждено дело об угрозе национальной безопасности. В воскресенье они предстали перед парижским судом", - говорится в статье.
По данным газеты, двое представителей французского ультраправого движения привезли с собой оружие из Украины. Их задержали с винтовками с оптическими прицелами. Перевозка и хранение подобного оружие запрещено на территории Франции, уточняет Parisien.
На обоих граждан заведено дело об угрозе национальной безопасности. Их имена не разглашаются. Спецслужбы Франции уже какое-то время следили за ними, так как один из задержанных является ультраправым активистом и ранее говорил о своем желании отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Второй задержанный также связан с ультраправым движением. При этом, издание отмечает, что задержаны они были в результате случайной таможенной проверки, в ходе которой и было обнаружено оружие.