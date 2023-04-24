https://ria.ru/20230424/ukraina-1867417273.html

СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины

СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины

Два ультраправых активиста были задержаны во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине и помещены под стражу, после того как у них обнаружили РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:55

2023-04-24T17:55

2023-04-24T17:55

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Два ультраправых активиста были задержаны во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине и помещены под стражу, после того как у них обнаружили оружие, сообщила в понедельник французская газета Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру. "Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа - ред.) 22 апреля. Возбуждено дело об угрозе национальной безопасности. В воскресенье они предстали перед парижским судом", - говорится в статье. По данным газеты, двое представителей французского ультраправого движения привезли с собой оружие из Украины. Их задержали с винтовками с оптическими прицелами. Перевозка и хранение подобного оружие запрещено на территории Франции, уточняет Parisien. На обоих граждан заведено дело об угрозе национальной безопасности. Их имена не разглашаются. Спецслужбы Франции уже какое-то время следили за ними, так как один из задержанных является ультраправым активистом и ранее говорил о своем желании отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Второй задержанный также связан с ультраправым движением. При этом, издание отмечает, что задержаны они были в результате случайной таможенной проверки, в ходе которой и было обнаружено оружие.

https://ria.ru/20230402/naemnik-1862468013.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, ситуация в днр и лнр