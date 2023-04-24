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В США предупредили Украину о ее печальном будущем - РИА Новости, 24.04.2023
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16:27 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867393090.html
В США предупредили Украину о ее печальном будущем
В США предупредили Украину о ее печальном будущем - РИА Новости, 24.04.2023
В США предупредили Украину о ее печальном будущем
Большинство стран мира хочет забыть про Украину и оставить ее позади, написал обозреватель Дэниэл Депетрис в статье для американского журнала Newsweek. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:27
2023-04-24T16:27
в мире
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Большинство стран мира хочет забыть про Украину и оставить ее позади, написал обозреватель Дэниэл Депетрис в статье для американского журнала Newsweek."Большая часть остального мира не видит конфликт на Украине как противостояние между добром и злом с высокими ставками", — говорится в материале.Журналист утверждает, что страны вне западной коалиции больше заинтересованы в остановке конфликта, и такие государства, как Индия, Южная Африка и Индонезия с ранних этапов вооруженных действий высказывали свое желание добиться его разрешения путем переговоров.Несмотря на то, что украинские войска готовятся к возможному контрнаступлению, другие страны все больше хотят скорого прекращения огня, указал Депетрис.Такие государства, как Бразилия и Мексика заявляли о желании остаться нейтральными сторонами в конфликте, а Ирак и Китай предлагали планы по его мирному разрешению, но Украина и ее западные партнеры их отвергли, назвав их ненужными и даже контрпродуктивными.Обозреватель предполагает, что в случае провала украинского контрнаступления страны Запада, особенно Соединенные Штаты, не смогут так легко и быстро отклонить эти предложения.Британское издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских генералов сообщало, что Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867383216.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
В США предупредили Украину о ее печальном будущем

Обозреватель Newsweek Депетрис: большая часть мира хочет забыть про Украину и бросить ее

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Большинство стран мира хочет забыть про Украину и оставить ее позади, написал обозреватель Дэниэл Депетрис в статье для американского журнала Newsweek.
"Большая часть остального мира не видит конфликт на Украине как противостояние между добром и злом с высокими ставками", — говорится в материале.
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Журналист утверждает, что страны вне западной коалиции больше заинтересованы в остановке конфликта, и такие государства, как Индия, Южная Африка и Индонезия с ранних этапов вооруженных действий высказывали свое желание добиться его разрешения путем переговоров.
Несмотря на то, что украинские войска готовятся к возможному контрнаступлению, другие страны все больше хотят скорого прекращения огня, указал Депетрис.
Такие государства, как Бразилия и Мексика заявляли о желании остаться нейтральными сторонами в конфликте, а Ирак и Китай предлагали планы по его мирному разрешению, но Украина и ее западные партнеры их отвергли, назвав их ненужными и даже контрпродуктивными.
Обозреватель предполагает, что в случае провала украинского контрнаступления страны Запада, особенно Соединенные Штаты, не смогут так легко и быстро отклонить эти предложения.
«

"Для украинцев эта идея совершенно унизительна. Позиция президента Украины Владимира Зеленского становится все более агрессивной по мере продолжения конфликта, и не видно ни намека на компромисс. Тем не менее, основной смысл формулы "земля в обмен на мир" витает в воздухе, и Киеву придется привыкнуть слышать о ней все чаще, если его контрнаступление ни к чему не приведет", — подытожил журналист.

Британское издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских генералов сообщало, что Украина утратит западную военную помощь и возможность наступать в случае провала весенней кампании.
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