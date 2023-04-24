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Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов - РИА Новости, 24.04.2023
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16:24 24.04.2023 (обновлено: 16:46 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867392164.html
Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов
Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов - РИА Новости, 24.04.2023
Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов
Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник, ранее заявивший о том, что Киеву никогда не будет достаточно техники и военных,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:24
2023-04-24T16:46
украина
россия
киев
сергей лавров
денис шмыгаль
нато
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник, ранее заявивший о том, что Киеву никогда не будет достаточно техники и военных, обвинил СМИ в искажении своих слов. "Журналисты некорректно опубликовали мои слова. &lt;...&gt; Сейчас нашей армии нужна всесторонняя поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники. Кроме этого, нам нужны люди. Поскольку бойцы на передовой хоть и держатся героически, но все же устают. Некоторые ранены, некоторые только проходят восстановление, а некоторые погибли", — приводит слова военачальника украинское издание "Страна.ua". Сегодня Мельник в интервью испанской газете El Pais сказал, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники. По его словам, профессиональные военные уже погибли или ранены, поэтому ВСУ приходится набирать людей без опыта. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно ожидается "в ближайшее время".В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.На прошлой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, денис шмыгаль, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, НАТО, В мире
Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов

Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов о нехватке живой силы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник, ранее заявивший о том, что Киеву никогда не будет достаточно техники и военных, обвинил СМИ в искажении своих слов.
"Журналисты некорректно опубликовали мои слова. <...> Сейчас нашей армии нужна всесторонняя поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники. Кроме этого, нам нужны люди. Поскольку бойцы на передовой хоть и держатся героически, но все же устают. Некоторые ранены, некоторые только проходят восстановление, а некоторые погибли", — приводит слова военачальника украинское издание "Страна.ua".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ
23 апреля, 18:15
Сегодня Мельник в интервью испанской газете El Pais сказал, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники. По его словам, профессиональные военные уже погибли или ранены, поэтому ВСУ приходится набирать людей без опыта.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно ожидается "в ближайшее время".
В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
На прошлой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
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Вчера, 15:31
 
УкраинаРоссияКиевСергей ЛавровДенис ШмыгальНАТОВ мире
 
 
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