Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов
Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов о нехватке живой силы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник, ранее заявивший о том, что Киеву никогда не будет достаточно техники и военных, обвинил СМИ в искажении своих слов.
"Журналисты некорректно опубликовали мои слова. <...> Сейчас нашей армии нужна всесторонняя поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники. Кроме этого, нам нужны люди. Поскольку бойцы на передовой хоть и держатся героически, но все же устают. Некоторые ранены, некоторые только проходят восстановление, а некоторые погибли", — приводит слова военачальника украинское издание "Страна.ua".
Сегодня Мельник в интервью испанской газете El Pais сказал, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники. По его словам, профессиональные военные уже погибли или ранены, поэтому ВСУ приходится набирать людей без опыта.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно ожидается "в ближайшее время".
В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
На прошлой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.