https://ria.ru/20230424/ukraina-1867392164.html

Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов

Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов - РИА Новости, 24.04.2023

Украинский генерал Мельник обвинил СМИ в искажении своих слов

Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник, ранее заявивший о том, что Киеву никогда не будет достаточно техники и военных,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:24

2023-04-24T16:24

2023-04-24T16:46

украина

россия

киев

сергей лавров

денис шмыгаль

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник, ранее заявивший о том, что Киеву никогда не будет достаточно техники и военных, обвинил СМИ в искажении своих слов. "Журналисты некорректно опубликовали мои слова. <...> Сейчас нашей армии нужна всесторонняя поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники. Кроме этого, нам нужны люди. Поскольку бойцы на передовой хоть и держатся героически, но все же устают. Некоторые ранены, некоторые только проходят восстановление, а некоторые погибли", — приводит слова военачальника украинское издание "Страна.ua". Сегодня Мельник в интервью испанской газете El Pais сказал, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники. По его словам, профессиональные военные уже погибли или ранены, поэтому ВСУ приходится набирать людей без опыта. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно ожидается "в ближайшее время".В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.На прошлой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867375238.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, сергей лавров, денис шмыгаль, нато, в мире