https://ria.ru/20230424/ukraina-1867383216.html

WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой

WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 24.04.2023

WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой

Конфликт на Украине взвинтил спрос на оружие в США и Европе, однако наряду с валом заказов оборонные компании столкнулись с дефицитом сотрудников, пишет The... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:48

2023-04-24T15:48

2023-04-24T16:27

технологии

украина

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине взвинтил спрос на оружие в США и Европе, однако наряду с валом заказов оборонные компании столкнулись с дефицитом сотрудников, пишет The Wall Street Journal."У некоторых специалистов есть сомнения по поводу работы на производителей оружия. К тому же оборонные компании пытаются конкурировать за работников в сфере, которая и так уже давно не справляется с задачами по набору персонала", — говорится в публикации.Как рассказал изданию специализирующийся на ВПК рекрутер из Великобритании, работодателям отрасли всегда трудно набирать сотрудников. При этом для многих вакансий требуются люди с узкой специализацией. Например, европейская компания MBDA сейчас ищет инженера по боеголовкам, а Rheinmetall набирает экспертов по виртуальной реальности."Если на обычные рабочие места претендентов много, то кандидаты на более квалифицированные должности — "штучный товар", — отметил в беседе с журналистами WSJ Колин Макклин, управляющий директор Rheinmetall BAE Systems Land, совместного предприятия по производству танков и бронемашин.Проблема найма персонала — одна из частей более широкого кризиса в цепочке поставок для оборонной промышленности. Производители оружия сталкиваются с нехваткой ключевых компонентов, таких как чипы и ракетные двигатели, а также с ростом цен. Из-за этого некоторые подрядчики испытывают трудности с выполнением заказов, резюмировали авторы статьи.

https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867379116.html

украина

сша

европа

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технологии, украина, сша, европа, в мире