https://ria.ru/20230424/ukraina-1867383216.html
WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой
WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 24.04.2023
WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой
Конфликт на Украине взвинтил спрос на оружие в США и Европе, однако наряду с валом заказов оборонные компании столкнулись с дефицитом сотрудников, пишет The... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:48
2023-04-24T15:48
2023-04-24T16:27
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине взвинтил спрос на оружие в США и Европе, однако наряду с валом заказов оборонные компании столкнулись с дефицитом сотрудников, пишет The Wall Street Journal."У некоторых специалистов есть сомнения по поводу работы на производителей оружия. К тому же оборонные компании пытаются конкурировать за работников в сфере, которая и так уже давно не справляется с задачами по набору персонала", — говорится в публикации.Как рассказал изданию специализирующийся на ВПК рекрутер из Великобритании, работодателям отрасли всегда трудно набирать сотрудников. При этом для многих вакансий требуются люди с узкой специализацией. Например, европейская компания MBDA сейчас ищет инженера по боеголовкам, а Rheinmetall набирает экспертов по виртуальной реальности."Если на обычные рабочие места претендентов много, то кандидаты на более квалифицированные должности — "штучный товар", — отметил в беседе с журналистами WSJ Колин Макклин, управляющий директор Rheinmetall BAE Systems Land, совместного предприятия по производству танков и бронемашин.Проблема найма персонала — одна из частей более широкого кризиса в цепочке поставок для оборонной промышленности. Производители оружия сталкиваются с нехваткой ключевых компонентов, таких как чипы и ракетные двигатели, а также с ростом цен. Из-за этого некоторые подрядчики испытывают трудности с выполнением заказов, резюмировали авторы статьи.
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технологии, украина, сша, европа, в мире
Технологии, Украина, США, Европа, В мире
WSJ: производители оружия для Украины столкнулись с неожиданной проблемой
WSJ: оборонные предприятия в Европе столкнулись с нехваткой сотрудников
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Конфликт на Украине взвинтил спрос на оружие в США и Европе, однако наряду с валом заказов оборонные компании столкнулись с дефицитом сотрудников, пишет The Wall Street Journal
.
"У некоторых специалистов есть сомнения по поводу работы на производителей оружия. К тому же оборонные компании пытаются конкурировать за работников в сфере, которая и так уже давно не справляется с задачами по набору персонала", — говорится в публикации.
Как рассказал изданию специализирующийся на ВПК рекрутер из Великобритании, работодателям отрасли всегда трудно набирать сотрудников. При этом для многих вакансий требуются люди с узкой специализацией. Например, европейская компания MBDA сейчас ищет инженера по боеголовкам, а Rheinmetall набирает экспертов по виртуальной реальности.
"Если на обычные рабочие места претендентов много, то кандидаты на более квалифицированные должности — "штучный товар", — отметил в беседе с журналистами WSJ Колин Макклин, управляющий директор Rheinmetall BAE Systems Land, совместного предприятия по производству танков и бронемашин.
Проблема найма персонала — одна из частей более широкого кризиса в цепочке поставок для оборонной промышленности. Производители оружия сталкиваются с нехваткой ключевых компонентов, таких как чипы и ракетные двигатели, а также с ростом цен. Из-за этого некоторые подрядчики испытывают трудности с выполнением заказов, резюмировали авторы статьи.
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