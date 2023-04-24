https://ria.ru/20230424/ukraina-1867375238.html

США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ

США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.04.2023

США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:31

2023-04-24T15:31

2023-04-24T15:41

в мире

украина

сша

америка

денис шмыгаль

джо байден

александр устинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402757_0:292:2800:1866_1920x0_80_0_0_bf0c65684f49643175cc3347b0a89c50.jpg

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны, так и за рубежом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме. "Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий", - говорится в статье. Кроме того, в Белом доме опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления могут привести к недовольству не только внутри страны, но и со стороны зарубежных коллег. "Если надвигающийся сезон боевых действий принесет лишь ограниченные плоды, представители администрации в частном порядке заявили, что опасаются столкнуться с двуглавым монстром, атакующим и с ястребиного, и с голубиного концов спектра", - цитирует газета свои источники. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867374132.html

https://ria.ru/20230423/strakh-1867198413.html

украина

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, америка, денис шмыгаль, джо байден, александр устинов