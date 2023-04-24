США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ
Politico: США готовятся к критике в свой адрес, если наступление Киева будет неудачным
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны, так и за рубежом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
"Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий", - говорится в статье.
Кроме того, в Белом доме опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления могут привести к недовольству не только внутри страны, но и со стороны зарубежных коллег. "Если надвигающийся сезон боевых действий принесет лишь ограниченные плоды, представители администрации в частном порядке заявили, что опасаются столкнуться с двуглавым монстром, атакующим и с ястребиного, и с голубиного концов спектра", - цитирует газета свои источники.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.