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США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.04.2023
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15:31 24.04.2023 (обновлено: 15:41 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867375238.html
США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ
США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.04.2023
США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ
Администрация президента США Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:31
2023-04-24T15:41
в мире
украина
сша
америка
денис шмыгаль
джо байден
александр устинов
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны, так и за рубежом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме. "Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий", - говорится в статье. Кроме того, в Белом доме опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления могут привести к недовольству не только внутри страны, но и со стороны зарубежных коллег. "Если надвигающийся сезон боевых действий принесет лишь ограниченные плоды, представители администрации в частном порядке заявили, что опасаются столкнуться с двуглавым монстром, атакующим и с ястребиного, и с голубиного концов спектра", - цитирует газета свои источники. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867374132.html
https://ria.ru/20230423/strakh-1867198413.html
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в мире, украина, сша, америка, денис шмыгаль, джо байден, александр устинов
В мире, Украина, США, Америка, Денис Шмыгаль, Джо Байден, Александр Устинов
США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева, сообщили СМИ

Politico: США готовятся к критике в свой адрес, если наступление Киева будет неудачным

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что контрнаступление Украины в случае неудачи может привести к критике главы государства как внутри страны, так и за рубежом, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
"Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий", - говорится в статье.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Белый дом: США хотят убедиться в успехе наступления Украины
Вчера, 15:28
Кроме того, в Белом доме опасаются, что возможные неудачи в ходе контрнаступления могут привести к недовольству не только внутри страны, но и со стороны зарубежных коллег. "Если надвигающийся сезон боевых действий принесет лишь ограниченные плоды, представители администрации в частном порядке заявили, что опасаются столкнуться с двуглавым монстром, атакующим и с ястребиного, и с голубиного концов спектра", - цитирует газета свои источники.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
На Западе раскрыли главный страх Зеленского из-за наступления ВСУ
23 апреля, 17:03
 
В миреУкраинаСШААмерикаДенис ШмыгальДжо БайденАлександр Устинов
 
 
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