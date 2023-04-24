Белый дом: США хотят убедиться в успехе наступления Украины
Джон Кирби заявил, что США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным, решение о том, когда и где оно начнется за Владимиром Зеленским, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы хотим убедиться, что они достигнут успеха в этом (наступлении - ред.) ... куда они пойдут и когда они пойдут, все это будет зависеть от решения Зеленского", - заявил Кирби в интервью телеканалу MSNBC.
Он добавил, что США делают все возможное вместо с союзниками и партнерами, чтобы удостовериться, что Киев "готов к этому".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.