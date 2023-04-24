https://ria.ru/20230424/ukraina-1867365508.html

СМИ: Зеленский избрал десять "кураторов контрнаступления"

СМИ: Зеленский избрал десять "кураторов контрнаступления" - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: Зеленский избрал десять "кураторов контрнаступления"

Владимир Зеленский избрал десять "кураторов контрнаступления", отвечающих за вооружение и оснащение штурмовых бригад украинских войск, сообщает в понедельник... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:58

2023-04-24T14:58

2023-04-24T15:57

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский избрал десять "кураторов контрнаступления", отвечающих за вооружение и оснащение штурмовых бригад украинских войск, сообщает в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источник. По данным издания, в начале апреля на Банковой улице в Киеве, где расположен офис Зеленского, состоялось закрытое совещание, куда были приглашены более 10 кандидатов на роль "кураторов контрнаступления". Среди приглашенных были несколько заместителей главы офиса Зеленского, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из государственной банковской и энергетической сфер, министры и депутаты. "На встрече глава Офиса Зеленского (Андрей Ермак - ред.) рассказал присутствующим, что для каждого из них есть персональная большая задача от президента: Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления", - приводит слова собеседника из Банковой издание. Имена присутствовавших по причинам безопасности не разглашаются. Каждому из них были розданы списки, где перечислены нужды подшефных подразделений. Новоизбранные кураторы отвечают "за быстрое комплектование бригад", передает издание. "Многие чиновники и менеджеры точно знают, как правильно и быстро настроить цепочки поставок того, что нужно бригадам здесь и сейчас. Вы же понимаете, что очень часто речь идет о политических связях внутри страны и за рубежом. Это все должно ускорить оснащение бойцов и получить параллельный канал связи со стороны рядовых бойцов", – объясняет собеседник "Украинской правды". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230423/strakh-1867198413.html

https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867132799.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр