https://ria.ru/20230424/ukraina-1867343959.html

Качиньский выступил против компромиссного решения ситуации на Украине

Качиньский выступил против компромиссного решения ситуации на Украине - РИА Новости, 24.04.2023

Качиньский выступил против компромиссного решения ситуации на Украине

Польша выступает против компромиссного решения ситуации на Украине, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:04

2023-04-24T14:04

2023-04-24T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ярослав качиньский

польша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/03/1550080372_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_cd714279f9dad4d2c8f20cac6e85a2f0.jpg

ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польша выступает против компромиссного решения ситуации на Украине, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский на конференции в Варшаве. "Мы сегодня не знаем, как закончится война на Украине, есть предпосылки к тому, чтобы судить, что она закончится определенным компромиссом, а не окончательным решением", - сказал Качиньский. "Это, к сожалению, будет означать, что скоро может прийти новая опасность. Мы не желаем такого решения. Мы полностью поддерживаем украинцев в их желании, чтобы вся их территория была освобождена. Но не все от нас зависит", - добавил он. В РФ ранее неоднократно заявляли, что под давлением США коллективный Запад, не считаясь с истинными интересами украинского народа, разжигает военный конфликт, продолжает накачивать киевский режим вооружением, активно ведёт военную подготовку неонацистов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230421/polsha-1866981207.html

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866530897.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ярослав качиньский, польша, ситуация в днр и лнр