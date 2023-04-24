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Разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым этим летом - РИА Новости, 24.04.2023
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13:30 24.04.2023 (обновлено: 16:09 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867331510.html
Разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым этим летом
Разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым этим летом - РИА Новости, 24.04.2023
Разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым этим летом
Американское разведсообщество считает маловероятным, что Киев захватит Крым этим летом, сообщила The Washington Post со ссылкой на новые слитые документы... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:30
2023-04-24T16:09
в мире
россия
сша
дмитрий песков
нато
специальная военная операция на украине
украина
киев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американское разведсообщество считает маловероятным, что Киев захватит Крым этим летом, сообщила The Washington Post со ссылкой на новые слитые документы Пентагона.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что полуостров должен оказаться под контролем ВСУ летом 2023 года, утверждает газета.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов. Белый дом отказался подтвердить подлинность слитой информации. В Министерстве обороны США ущерб от произошедшего оценили как значительный.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в конфликт на Украине.
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В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым этим летом

Washington Post: разведсообщество США считает маловероятным, что Киев возьмет Крым летом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американское разведсообщество считает маловероятным, что Киев захватит Крым этим летом, сообщила The Washington Post со ссылкой на новые слитые документы Пентагона.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что полуостров должен оказаться под контролем ВСУ летом 2023 года, утверждает газета.
«

"Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным", — говорится в публикации.

Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов. Белый дом отказался подтвердить подлинность слитой информации. В Министерстве обороны США ущерб от произошедшего оценили как значительный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и партнеров в конфликт на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДмитрий ПесковНАТОУкраинаКиевМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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