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СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову - РИА Новости, 24.04.2023
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12:55 24.04.2023 (обновлено: 14:05 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867319402.html
СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову
СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову - РИА Новости, 24.04.2023
СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову
Служба безопасности Украины заочно обвинила главу парламента Чечни Магомеда Даудова в действиях, направленных на изменение границ постсоветской республики,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:55
2023-04-24T14:05
в мире
украина
россия
лисичанск
рамзан кадыров
магомед даудов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила главу парламента Чечни Магомеда Даудова в действиях, направленных на изменение границ постсоветской республики, сообщили в ведомстве. "Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на главу парламента Чеченской Республики Российской Федерации Магомеда Даудова", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Киевские власти обвиняют Даудова по нескольким статьям УК Украины, в том числе в "пособничестве действиям, совершенным с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы" страны. В сообщении ведомства утверждается, что глава чеченского парламента с мая прошлого года занимается формированием российских штурмовых подразделений. Также, по данным СБУ, он с июля по ноябрь 2022 года неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняют, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
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в мире, украина, россия, лисичанск, рамзан кадыров, магомед даудов, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Лисичанск, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову

СБУ обвинила главу парламента Чечни в действиях, направленных на изменение границ Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Чечни Магомед Даудов
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила главу парламента Чечни Магомеда Даудова в действиях, направленных на изменение границ постсоветской республики, сообщили в ведомстве.
"Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на главу парламента Чеченской Республики Российской Федерации Магомеда Даудова", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Виктор Водолацкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации
14 апреля, 16:07
Киевские власти обвиняют Даудова по нескольким статьям УК Украины, в том числе в "пособничестве действиям, совершенным с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы" страны.
В сообщении ведомства утверждается, что глава чеченского парламента с мая прошлого года занимается формированием российских штурмовых подразделений. Также, по данным СБУ, он с июля по ноябрь 2022 года неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь.
Кроме того, политика обвиняют, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой российской специальной военной операции на Украине.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT
7 апреля, 14:54
 
В миреУкраинаРоссияЛисичанскРамзан КадыровМагомед ДаудовСлужба безопасности Украины
 
 
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