https://ria.ru/20230424/ukraina-1867319402.html

СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову

СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову - РИА Новости, 24.04.2023

СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову

Служба безопасности Украины заочно обвинила главу парламента Чечни Магомеда Даудова в действиях, направленных на изменение границ постсоветской республики,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:55

2023-04-24T12:55

2023-04-24T14:05

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магомед даудов

служба безопасности украины

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила главу парламента Чечни Магомеда Даудова в действиях, направленных на изменение границ постсоветской республики, сообщили в ведомстве. "Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на главу парламента Чеченской Республики Российской Федерации Магомеда Даудова", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Киевские власти обвиняют Даудова по нескольким статьям УК Украины, в том числе в "пособничестве действиям, совершенным с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы" страны. В сообщении ведомства утверждается, что глава чеченского парламента с мая прошлого года занимается формированием российских штурмовых подразделений. Также, по данным СБУ, он с июля по ноябрь 2022 года неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняют, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, лисичанск, рамзан кадыров, магомед даудов, служба безопасности украины