https://ria.ru/20230424/ukraina-1867319402.html
СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову
СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову - РИА Новости, 24.04.2023
СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову
Служба безопасности Украины заочно обвинила главу парламента Чечни Магомеда Даудова в действиях, направленных на изменение границ постсоветской республики,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:55
2023-04-24T12:55
2023-04-24T14:05
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рамзан кадыров
магомед даудов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила главу парламента Чечни Магомеда Даудова в действиях, направленных на изменение границ постсоветской республики, сообщили в ведомстве. "Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на главу парламента Чеченской Республики Российской Федерации Магомеда Даудова", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Киевские власти обвиняют Даудова по нескольким статьям УК Украины, в том числе в "пособничестве действиям, совершенным с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы" страны. В сообщении ведомства утверждается, что глава чеченского парламента с мая прошлого года занимается формированием российских штурмовых подразделений. Также, по данным СБУ, он с июля по ноябрь 2022 года неоднократно посещал Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Кроме того, политика обвиняют, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, лисичанск, рамзан кадыров, магомед даудов, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Лисичанск, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения главе парламента Чечни Даудову
СБУ обвинила главу парламента Чечни в действиях, направленных на изменение границ Украины