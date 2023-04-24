https://ria.ru/20230424/ukraina-1867306631.html

На Украине признали, что ПВО не в состоянии покрыть всю территорию страны

На Украине признали, что ПВО не в состоянии покрыть всю территорию страны - РИА Новости, 24.04.2023

На Украине признали, что ПВО не в состоянии покрыть всю территорию страны

Спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что средства ПВО, которые находятся на вооружении украинской армии, не могут защитить всю... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:25

2023-04-24T12:25

2023-04-24T12:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что средства ПВО, которые находятся на вооружении украинской армии, не могут защитить всю территорию страны из-за своей малочисленности, поэтому мобильные огневые группы альтернативный вариант их замены. "Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), а мобильно-огневые группы - это то, что удалось сделать и удается наращивать", - приводит слова Игната издание Еspreso.tv. Он согласился с тем, что вооружение, которое применяется против Украины, "как ни крути, все новейшее". По его словам, украинское производство наращивает обороты, приспосабливаясь к реалиям современной войны. Те же "банальные квадрокоптеры", с помощью которых сбрасывают гранаты, изобретение сегодняшнего дня, заключил он. Как сообщало ранее издание Foreign Policy, переданный Украине ЗРК Hawk прибыл в страну без радаров. Отмечалось, что действие систем ПВО распространяется только на несколько городов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230421/patriot-1866824461.html

https://ria.ru/20230419/pvo-1866465825.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр