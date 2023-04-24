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Постпред Китая при ЕС рассказал о ситуации вокруг украинского кризиса - РИА Новости, 24.04.2023
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09:18 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867262995.html
Постпред Китая при ЕС рассказал о ситуации вокруг украинского кризиса
Постпред Китая при ЕС рассказал о ситуации вокруг украинского кризиса - РИА Новости, 24.04.2023
Постпред Китая при ЕС рассказал о ситуации вокруг украинского кризиса
Некоторые силы, для того чтобы "полностью разбить Россию", по-видимому, готовы "пролить последнюю каплю крови украинского народа", заявил в интервью китайскому... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:18
2023-04-24T09:18
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
фу цун
евросоюз
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Некоторые силы, для того чтобы "полностью разбить Россию", по-видимому, готовы "пролить последнюю каплю крови украинского народа", заявил в интервью китайскому изданию "Пэнпай" постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун. "Некоторые силы и деятели сегодня всячески выступают за полный разгром России, и, по-видимому, готовы пролить за это последнюю каплю крови украинского народа", - приводит газета слова Фу Цуна. По его словам, эти силы отвергают любые предложения поддержать переговоры. "Боюсь, что словосочетания "мирные переговоры" не существует в словаре этих людей", - добавил он. Фу Цун подчеркнул, что Китай считает, что политическое урегулирование кризиса путем переговоров является единственно правильным выходом. "Все стороны должны проявить дипломатические усилия, вернуться за стол переговоров и найти решение, приемлемое для всех", - сказал он. Китай понимает всю трудность и комплексность украинского кризиса, но какой бы сложной и острой ни была проблема, пока обе стороны ведут диалог, надежды на мир будет больше, отметил Фу Цун. КНР, по словам Фу Цуна, продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, надеется на совместные усилия других стран в этом направлении. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230421/vklad-1866845230.html
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865543552.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, фу цун, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Фу Цун, Евросоюз
Постпред Китая при ЕС рассказал о ситуации вокруг украинского кризиса

Постпред Китая при ЕС: некоторые силы готовы бороться с Россией "до последнего украинца"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Некоторые силы, для того чтобы "полностью разбить Россию", по-видимому, готовы "пролить последнюю каплю крови украинского народа", заявил в интервью китайскому изданию "Пэнпай" постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун.
"Некоторые силы и деятели сегодня всячески выступают за полный разгром России, и, по-видимому, готовы пролить за это последнюю каплю крови украинского народа", - приводит газета слова Фу Цуна.
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По его словам, эти силы отвергают любые предложения поддержать переговоры. "Боюсь, что словосочетания "мирные переговоры" не существует в словаре этих людей", - добавил он.
Фу Цун подчеркнул, что Китай считает, что политическое урегулирование кризиса путем переговоров является единственно правильным выходом. "Все стороны должны проявить дипломатические усилия, вернуться за стол переговоров и найти решение, приемлемое для всех", - сказал он.
Китай понимает всю трудность и комплексность украинского кризиса, но какой бы сложной и острой ни была проблема, пока обе стороны ведут диалог, надежды на мир будет больше, отметил Фу Цун.
КНР, по словам Фу Цуна, продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса, надеется на совместные усилия других стран в этом направлении.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Макрон и Байден отвели Китаю роль в урегулировании конфликта на Украине
20 апреля, 22:35
 
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