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Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов - РИА Новости, 24.04.2023
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08:51 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867259657.html
Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов
Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов - РИА Новости, 24.04.2023
Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов
Украинские войска перебросили в подконтрольный им город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2", который в том числе может быть РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:51
2023-04-24T08:51
в мире
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска перебросили в подконтрольный им город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2", который в том числе может быть использован для ударов по Крыму, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики перебросили во временно оккупированный ими город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Его дальность до 300 километров. Допускаю, что украинские нацисты, в том числе, могут использовать это оружие, чтобы пытаться наносить удары по Крыму", - сказал Рогов. По его словам, все это в очередной раз подтверждает, что украинские войска должны быть отброшены как можно дальше от Запорожской области Российской Федерации и линия боевого соприкосновения отодвинута вглубь Украины. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867154234.html
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов
В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов
Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов

Рогов: ВСУ перебросили в город Запорожье дальнобойный ракетный комплекс "Гром-2"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска перебросили в подконтрольный им город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2", который в том числе может быть использован для ударов по Крыму, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики перебросили во временно оккупированный ими город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Его дальность до 300 километров. Допускаю, что украинские нацисты, в том числе, могут использовать это оружие, чтобы пытаться наносить удары по Крыму", - сказал Рогов.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Киевские власти вывозят оборудование с заводов Запорожья, заявил Рогов
Вчера, 08:02
По его словам, все это в очередной раз подтверждает, что украинские войска должны быть отброшены как можно дальше от Запорожской области Российской Федерации и линия боевого соприкосновения отодвинута вглубь Украины.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье
14 апреля, 09:51
 
В миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир Рогов
 
 
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