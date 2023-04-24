https://ria.ru/20230424/ukraina-1867259657.html

Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов

Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов - РИА Новости, 24.04.2023

Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов

Украинские войска перебросили в подконтрольный им город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2", который в том числе может быть РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:51

2023-04-24T08:51

2023-04-24T08:51

в мире

запорожье

запорожская область

киев

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска перебросили в подконтрольный им город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2", который в том числе может быть использован для ударов по Крыму, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики перебросили во временно оккупированный ими город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Его дальность до 300 километров. Допускаю, что украинские нацисты, в том числе, могут использовать это оружие, чтобы пытаться наносить удары по Крыму", - сказал Рогов. По его словам, все это в очередной раз подтверждает, что украинские войска должны быть отброшены как можно дальше от Запорожской области Российской Федерации и линия боевого соприкосновения отодвинута вглубь Украины. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230423/zaporozhe-1867154234.html

https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html

запорожье

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов