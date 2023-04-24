Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс "Гром-2", заявил Рогов
Рогов: ВСУ перебросили в город Запорожье дальнобойный ракетный комплекс "Гром-2"
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска перебросили в подконтрольный им город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2", который в том числе может быть использован для ударов по Крыму, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики перебросили во временно оккупированный ими город Запорожье оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Его дальность до 300 километров. Допускаю, что украинские нацисты, в том числе, могут использовать это оружие, чтобы пытаться наносить удары по Крыму", - сказал Рогов.
По его словам, все это в очередной раз подтверждает, что украинские войска должны быть отброшены как можно дальше от Запорожской области Российской Федерации и линия боевого соприкосновения отодвинута вглубь Украины.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.