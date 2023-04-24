https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html

Шутки кончились. США предупредили Зеленского

Шутки кончились. США предупредили Зеленского - РИА Новости, 24.04.2023

Шутки кончились. США предупредили Зеленского

Западные СМИ рассуждают о возможности государственного переворота в Киеве. Ссылаются на заявления политиков, недовольных авторитаризмом Зеленского, и данные... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:00

2023-04-24T08:00

2023-04-24T08:18

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ рассуждают о возможности государственного переворота в Киеве. Ссылаются на заявления политиков, недовольных авторитаризмом Зеленского, и данные американской разведки. Как меняется внутриполитическая ситуация на Украине — в материале РИА Новости.Давняя традицияВ статье о возможном отстранении Зеленского издание Politico приводит высказывания оппозиционных депутатов и бывших министров, которых так или иначе связывают с экс-президентом Петром Порошенко.В частности, депутат Верховной рады Инна Совсун вспомнила, что в 2004-м была "оранжевая революция", а в 2014-м — Евромайдан. Каждые десять лет — социально-политические потрясения и смена власти. То есть Зеленскому осталось править около года.Один из бывших министров на условиях анонимности сообщил, что украинцы ждут денег, справедливости и реформ, которые обещали на Евромайдане. Зеленскому сложно оправдать эти надежды, и нынешний рейтинг доверия свыше 80% никак этому не поможет. Politico, цитируя "опытных наблюдателей", называет популярность президента Украины результатом "ралли вокруг флага". Как только исчезнет экзистенциальная угроза, улетучится и всенародная любовь.Издание напоминает, что Зеленский позиционировал себя народным президентом, но перед СВО рейтинг у него был порядка десяти процентов, потому что он не выполнял обещания, а укреплял личную власть. Кроме того, его соратников уличали в коррупции.Хруст УкраиныГазета The Washington Post, опираясь на утечки из Пентагона, пишет, что госпереворот в Киеве вполне возможен, если конфликт с Россией затянется. При этом американские эксперты уверены, что в 2023-м мир не наступит.Одна из линий разлома в правящей элите Украины проходит между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Президент видит в генерале угрозу для себя. В прошлом году западные СМИ неоднократно сообщали, что их взгляды на ведение боевых действий не совпадают. Так было во время боев за Мариуполь, Лисичанск и Артемовск. По данным немецкой газеты Bild, Залужный чаще исходит из "ситуации на земле", в то время как Зеленский ориентируется на политические последствия, в том числе на реакцию массмедиа.Зеленский пытается подчинить местное самоуправление, чтобы завершить построение вертикали власти, утверждают украинские СМИ. Парламент и правительство ему давно послушны, наиболее спорные решения он проводит через СНБО, чего до него никто не делал. Но главы крупных городов все еще самостоятельны. Попытки подавить остатки оппозиции на выборах не увенчались успехом: Киев, Одесса, Днепропетровск, Чернигов, Харьков и другие города отвергли ставленников президента. Теперь он старается заменить местное руководство военными администрациями. Мэры этим возмущены.Еще в 2021-м закрыли несколько оппозиционных телеканалов, которые Зеленский обвинил в работе на Россию. В 2022-м он запретил партию ОПЗЖ и другие политические силы, предлагавшие наладить отношения с Москвой, а не провоцировать эскалацию конфликта.Оппозиционные политики и лидеры гражданского общества, опрошенные Politico, считают, что Зеленский формирует режим "управляемой демократии". Как объяснил депутат Верховной рады Николай Княжицкий, призывы к единству в тяжелую минуту понятны, но нельзя не думать о будущем."Даже в военное время нужна политическая оппозиция, должен продолжаться демократический процесс, необходим парламентский контроль", — перечислил он. Вместо этого Зеленский использует президентские полномочия, чтобы захватить как можно больше власти.Последние дниРоссийские эксперты полагают, что в раскрутку Зеленского на мировой арене вложили слишком много сил, чтобы с ним так легко попрощаться. А критические статьи в западных СМИ нужны, чтобы он не расслаблялся и был более покладистым."Если Зеленский примется своевольничать, от него действительно могут избавиться. Если в США решат, что пора договариваться с Москвой, в Киеве гарантированно появится новый президент, так как с этим Кремль никакой диалог вести не будет", — говорит сотрудник Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Политолог Александр Дудчак добавляет: "США могут убрать Зеленского в любой момент. Причем американцам необязательно прилагать собственные усилия, достаточно прекратить поддержку СБУ, после чего Украину захлестнут массовые акции протеста".В целом свержение Зеленского в ближайшее время специалисты считают маловероятным. Критика в СМИ — это не предсказание, а предупреждение, к которому в Киеве наверняка прислушаются.

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

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