В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы
В вологодском УФСИН сделали видеоролик в стиле сериала про ясновидящую
Сотрудница ФСИН России. Архивное фото
ВОЛОГДА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники вологодского УФСИН подготовили видеоролик с рекламой службы в уголовно-исполнительной системе в стиле сериала про "ясновидящую бабу Нину" с обещаниями соцгарантий и карьерного роста, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Видеоролик рассказывает о мужчине, который решил попросить помощи у "ясновидящей слепой бабы Нины", чтобы быть "успешным и счастливым". В ответ женщина говорит, что "работать на заводе - плохая примета", и советует мужчине устроиться во ФСИН. Она поясняет: "Форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост".
"Ролик подготовлен кадровыми подразделениями, рассчитан на следующую аудиторию: молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие в Вооруженных Силах РФ, имеющие образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности", - пояснили агентству в УФСИН по региону.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления, в УФСИН периодически снимают такие "креативные" видео для привлечения кандидатов на службу и сообщили, что все обещанные в рекламе социальные льготы и гарантии будут предоставлены новым сотрудникам. В частности, льготная пенсия, отпуск от 40 календарных дней и компенсация оплаты проезда в отпуск по территории России, санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях, бесплатное медицинское обслуживание.