https://ria.ru/20230424/ufsin-1867385304.html

В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы

В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы - РИА Новости, 24.04.2023

В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы

Сотрудники вологодского УФСИН подготовили видеоролик с рекламой службы в уголовно-исполнительной системе в стиле сериала про "ясновидящую бабу Нину" с... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:55

2023-04-24T15:55

2023-04-24T15:55

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7e055983a9efca4e17ffe84e315ab7eb.jpg

ВОЛОГДА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники вологодского УФСИН подготовили видеоролик с рекламой службы в уголовно-исполнительной системе в стиле сериала про "ясновидящую бабу Нину" с обещаниями соцгарантий и карьерного роста, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Видеоролик рассказывает о мужчине, который решил попросить помощи у "ясновидящей слепой бабы Нины", чтобы быть "успешным и счастливым". В ответ женщина говорит, что "работать на заводе - плохая примета", и советует мужчине устроиться во ФСИН. Она поясняет: "Форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост". "Ролик подготовлен кадровыми подразделениями, рассчитан на следующую аудиторию: молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие в Вооруженных Силах РФ, имеющие образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности", - пояснили агентству в УФСИН по региону. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления, в УФСИН периодически снимают такие "креативные" видео для привлечения кандидатов на службу и сообщили, что все обещанные в рекламе социальные льготы и гарантии будут предоставлены новым сотрудникам. В частности, льготная пенсия, отпуск от 40 календарных дней и компенсация оплаты проезда в отпуск по территории России, санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях, бесплатное медицинское обслуживание.

https://ria.ru/20230419/rolik-1866466571.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)