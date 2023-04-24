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В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы - РИА Новости, 24.04.2023
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15:55 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ufsin-1867385304.html
В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы
В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы - РИА Новости, 24.04.2023
В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы
Сотрудники вологодского УФСИН подготовили видеоролик с рекламой службы в уголовно-исполнительной системе в стиле сериала про "ясновидящую бабу Нину" с... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:55
2023-04-24T15:55
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ВОЛОГДА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники вологодского УФСИН подготовили видеоролик с рекламой службы в уголовно-исполнительной системе в стиле сериала про "ясновидящую бабу Нину" с обещаниями соцгарантий и карьерного роста, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Видеоролик рассказывает о мужчине, который решил попросить помощи у "ясновидящей слепой бабы Нины", чтобы быть "успешным и счастливым". В ответ женщина говорит, что "работать на заводе - плохая примета", и советует мужчине устроиться во ФСИН. Она поясняет: "Форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост". "Ролик подготовлен кадровыми подразделениями, рассчитан на следующую аудиторию: молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие в Вооруженных Силах РФ, имеющие образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности", - пояснили агентству в УФСИН по региону. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления, в УФСИН периодически снимают такие "креативные" видео для привлечения кандидатов на службу и сообщили, что все обещанные в рекламе социальные льготы и гарантии будут предоставлены новым сотрудникам. В частности, льготная пенсия, отпуск от 40 календарных дней и компенсация оплаты проезда в отпуск по территории России, санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях, бесплатное медицинское обслуживание.
https://ria.ru/20230419/rolik-1866466571.html
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общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В вологодском УФСИН сделали "мистический" видеоролик с рекламой службы

В вологодском УФСИН сделали видеоролик в стиле сериала про ясновидящую

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России
Сотрудница ФСИН России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России. Архивное фото
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ВОЛОГДА, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники вологодского УФСИН подготовили видеоролик с рекламой службы в уголовно-исполнительной системе в стиле сериала про "ясновидящую бабу Нину" с обещаниями соцгарантий и карьерного роста, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Видеоролик рассказывает о мужчине, который решил попросить помощи у "ясновидящей слепой бабы Нины", чтобы быть "успешным и счастливым". В ответ женщина говорит, что "работать на заводе - плохая примета", и советует мужчине устроиться во ФСИН. Она поясняет: "Форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост".
"Ролик подготовлен кадровыми подразделениями, рассчитан на следующую аудиторию: молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие в Вооруженных Силах РФ, имеющие образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности", - пояснили агентству в УФСИН по региону.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления, в УФСИН периодически снимают такие "креативные" видео для привлечения кандидатов на службу и сообщили, что все обещанные в рекламе социальные льготы и гарантии будут предоставлены новым сотрудникам. В частности, льготная пенсия, отпуск от 40 календарных дней и компенсация оплаты проезда в отпуск по территории России, санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях, бесплатное медицинское обслуживание.
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