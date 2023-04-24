Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР
СВР: Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с запада
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с запада и пресечением захвата порта Щецин, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
"Генштаб ВС Польши в конце марта организовал учения "Даглезия" по отработке действий в случае военного нападения с западного направления... Готовится наступление с целью захвата города Щецин и его морского порта, а также аэропорта Щецин-Голенюв. Войска "агрессора" начинают разведку боем", - говорится в сообщении.
По данным СВР, в ходе учений условный противник находится к западу от Польши и опирается на проживающую в Западно-Поморском воеводстве национальную диаспору. Ведомство подразумевает этнических немцов, которые осуществляют "военную агрессию". Кроме того, на обороняемой территории действуют диверсионно-разведывательные группы и ячейки радикально настроенных представителей нацменьшинства. Ожидается нанесение ракетно-артиллерийских и авиаударов.
"Оборона осуществляется силами трех бригад ВС Польши в районе населенного пункта Таново - Паргово. Ставится основная задача сдержать натиск противника. В случае успешного продвижения его войск предусмотрены меры по ограничению мобильности наступающих сил. Речь идет об установке инженерных заграждений, включая минирование, а также разрушении мостов", - добавляется в сообщении.