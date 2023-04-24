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Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР - РИА Новости, 24.04.2023
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10:52 24.04.2023 (обновлено: 11:07 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ucheniya-1867281636.html
Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР
Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР - РИА Новости, 24.04.2023
Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР
Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с запада и пресечением захвата порта Щецин, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:52
2023-04-24T11:07
в мире
польша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
щецин
сергей нарышкин
западно-поморское воеводство
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с запада и пресечением захвата порта Щецин, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Генштаб ВС Польши в конце марта организовал учения "Даглезия" по отработке действий в случае военного нападения с западного направления... Готовится наступление с целью захвата города Щецин и его морского порта, а также аэропорта Щецин-Голенюв. Войска "агрессора" начинают разведку боем", - говорится в сообщении.По данным СВР, в ходе учений условный противник находится к западу от Польши и опирается на проживающую в Западно-Поморском воеводстве национальную диаспору. Ведомство подразумевает этнических немцов, которые осуществляют "военную агрессию". Кроме того, на обороняемой территории действуют диверсионно-разведывательные группы и ячейки радикально настроенных представителей нацменьшинства. Ожидается нанесение ракетно-артиллерийских и авиаударов."Оборона осуществляется силами трех бригад ВС Польши в районе населенного пункта Таново - Паргово. Ставится основная задача сдержать натиск противника. В случае успешного продвижения его войск предусмотрены меры по ограничению мобильности наступающих сил. Речь идет об установке инженерных заграждений, включая минирование, а также разрушении мостов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230421/polsha-1866981207.html
польша
щецин
западно-поморское воеводство
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в мире, польша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), щецин, сергей нарышкин, западно-поморское воеводство
В мире, Польша, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Щецин, Сергей Нарышкин, Западно-Поморское воеводство
Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР

СВР: Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с запада

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с запада и пресечением захвата порта Щецин, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
"Генштаб ВС Польши в конце марта организовал учения "Даглезия" по отработке действий в случае военного нападения с западного направления... Готовится наступление с целью захвата города Щецин и его морского порта, а также аэропорта Щецин-Голенюв. Войска "агрессора" начинают разведку боем", - говорится в сообщении.
По данным СВР, в ходе учений условный противник находится к западу от Польши и опирается на проживающую в Западно-Поморском воеводстве национальную диаспору. Ведомство подразумевает этнических немцов, которые осуществляют "военную агрессию". Кроме того, на обороняемой территории действуют диверсионно-разведывательные группы и ячейки радикально настроенных представителей нацменьшинства. Ожидается нанесение ракетно-артиллерийских и авиаударов.
"Оборона осуществляется силами трех бригад ВС Польши в районе населенного пункта Таново - Паргово. Ставится основная задача сдержать натиск противника. В случае успешного продвижения его войск предусмотрены меры по ограничению мобильности наступающих сил. Речь идет об установке инженерных заграждений, включая минирование, а также разрушении мостов", - добавляется в сообщении.
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