https://ria.ru/20230424/ucheniya-1867281636.html

Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР

Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР - РИА Новости, 24.04.2023

Польша провела учения с условным противником с запада, заявила СВР

Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с запада и пресечением захвата порта Щецин, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:52

2023-04-24T10:52

2023-04-24T11:07

в мире

польша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

щецин

сергей нарышкин

западно-поморское воеводство

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Польша на фоне антинемецких настроений провела учения с условным противником с запада и пресечением захвата порта Щецин, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Генштаб ВС Польши в конце марта организовал учения "Даглезия" по отработке действий в случае военного нападения с западного направления... Готовится наступление с целью захвата города Щецин и его морского порта, а также аэропорта Щецин-Голенюв. Войска "агрессора" начинают разведку боем", - говорится в сообщении.По данным СВР, в ходе учений условный противник находится к западу от Польши и опирается на проживающую в Западно-Поморском воеводстве национальную диаспору. Ведомство подразумевает этнических немцов, которые осуществляют "военную агрессию". Кроме того, на обороняемой территории действуют диверсионно-разведывательные группы и ячейки радикально настроенных представителей нацменьшинства. Ожидается нанесение ракетно-артиллерийских и авиаударов."Оборона осуществляется силами трех бригад ВС Польши в районе населенного пункта Таново - Паргово. Ставится основная задача сдержать натиск противника. В случае успешного продвижения его войск предусмотрены меры по ограничению мобильности наступающих сил. Речь идет об установке инженерных заграждений, включая минирование, а также разрушении мостов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230421/polsha-1866981207.html

польша

щецин

западно-поморское воеводство

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), щецин, сергей нарышкин, западно-поморское воеводство