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В Москве задержали женщину, убившую младенца в туалете поезда на МЦК - РИА Новости, 24.04.2023
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13:15 24.04.2023 (обновлено: 18:54 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ubiystvo-1867326504.html
В Москве задержали женщину, убившую младенца в туалете поезда на МЦК
В Москве задержали женщину, убившую младенца в туалете поезда на МЦК - РИА Новости, 24.04.2023
В Москве задержали женщину, убившую младенца в туалете поезда на МЦК
Молодая женщина задержана по делу об убийстве младенца в туалете поезда на МЦК на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:15
2023-04-24T18:54
происшествия
здоровье - общество
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Молодая женщина задержана по делу об убийстве младенца в туалете поезда на МЦК на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения", — сказала представитель Следственного комитета.Как рассказали ранее в СК и московской прокуратуре, тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы. По словам источника РИА Новости, это был поезд, следовавший по маршрутам Московского центрального кольца.Возбуждено уголовное дело. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточнила, что 24-летняя подозреваемая является уроженкой столицы.
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происшествия, здоровье - общество, москва, следственный комитет россии (ск рф), московское центральное кольцо (мцк)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве задержали женщину, убившую младенца в туалете поезда на МЦК

В Москве задержали 24-летнюю подозреваемую в убийстве младенца в туалете поезда на МЦК

© Фото : ГСУ СК России по г. МосквеПоезд, в котором было обнаружено тело новорожденного мальчика на юго-востоке Москвы
Поезд, в котором было обнаружено тело новорожденного мальчика на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : ГСУ СК России по г. Москве
Поезд, в котором было обнаружено тело новорожденного мальчика на юго-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Молодая женщина задержана по делу об убийстве младенца в туалете поезда на МЦК на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения", — сказала представитель Следственного комитета.
© Фото : Следственный комитет МосквыЖенщина, подозреваемая в убийстве младенца в поезде МЦК в Москве
Женщина, подозреваемая в убийстве младенца в поезде МЦК в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Следственный комитет Москвы
Женщина, подозреваемая в убийстве младенца в поезде МЦК в Москве
Как рассказали ранее в СК и московской прокуратуре, тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы. По словам источника РИА Новости, это был поезд, следовавший по маршрутам Московского центрального кольца.
Возбуждено уголовное дело. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточнила, что 24-летняя подозреваемая является уроженкой столицы.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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