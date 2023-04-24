https://ria.ru/20230424/ubiystvo-1867326504.html

В Москве задержали женщину, убившую младенца в туалете поезда на МЦК

В Москве задержали женщину, убившую младенца в туалете поезда на МЦК - РИА Новости, 24.04.2023

В Москве задержали женщину, убившую младенца в туалете поезда на МЦК

Молодая женщина задержана по делу об убийстве младенца в туалете поезда на МЦК на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:15

2023-04-24T13:15

2023-04-24T18:54

происшествия

здоровье - общество

москва

следственный комитет россии (ск рф)

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Молодая женщина задержана по делу об убийстве младенца в туалете поезда на МЦК на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения", — сказала представитель Следственного комитета.Как рассказали ранее в СК и московской прокуратуре, тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы. По словам источника РИА Новости, это был поезд, следовавший по маршрутам Московского центрального кольца.Возбуждено уголовное дело. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточнила, что 24-летняя подозреваемая является уроженкой столицы.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, москва, следственный комитет россии (ск рф), московское центральное кольцо (мцк)