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Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены - РИА Новости, 24.04.2023
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Туризм
 
13:59 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/turtsiya-1867327969.html
Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены
Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены - РИА Новости, 24.04.2023
Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены
Эксперты опасаются, что из-за существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может сократиться в два раза, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:59
2023-04-24T13:59
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эксперты опасаются, что из-за существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может сократиться в два раза, сообщает АТОР.Координатор Pegas Touristik по странам СНГ Орхан Санджар спрогнозировал, что страну в 2023 году могут посетить только три миллиона туристов из РФ, в то время как власти ожидают шесть миллионов гостей.Гендиректор "Русского Экспресса" Тарас Кобищанов отметил, что направление по итогам года может недосчитаться двух миллионов гостей из России. По его мнению, из-за роста стоимости отдыха путешественники выберут для себя другие направления — ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы.Ситуация еще может исправиться, если отельерам удастся пересмотреть ценовую политику. "С российской стороны резервы для выполнения полетов в Турцию есть", — сообщили в ассоциации.При этом в АТОР сомневаются, что турецкие отельеры будут снижать цены. "С одной стороны, как указывает ряд местных экспертов, большинство объектов даже у крупных сетей — не собственные, а арендованные. Плата была зафиксирована на год или даже на несколько лет, и в валюте. Продавать сейчас номера в минус гостиницы не станут, скорее попытаются найти замену россиянам на европейских рынках", — отметили в АТОР.С другой стороны, компенсировать европейцами около 40 процентов турпотока в Анталью (именно столько составляют россияне) не удастся."Потери в загрузке будут неизбежны, дисконты все же придется давать, но с оглядкой на цены раннего бронирования. Так как ситуации, когда проданные заранее туры окажутся дороже, чем цены в сезон, вызовут очередной виток неудовольствия клиентов туроператоров", — добавили в ассоциации.
https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866713177.html
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туризм, новости - туризм, турция, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Отели, Гостиницы
Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены

АТОР: Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены за номера

© Фото : Анна ШамаховаТерритория отеля в Мармарисе
Территория отеля в Мармарисе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эксперты опасаются, что из-за существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может сократиться в два раза, сообщает АТОР.
Координатор Pegas Touristik по странам СНГ Орхан Санджар спрогнозировал, что страну в 2023 году могут посетить только три миллиона туристов из РФ, в то время как власти ожидают шесть миллионов гостей.
Гендиректор "Русского Экспресса" Тарас Кобищанов отметил, что направление по итогам года может недосчитаться двух миллионов гостей из России. По его мнению, из-за роста стоимости отдыха путешественники выберут для себя другие направления — ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы.
Ситуация еще может исправиться, если отельерам удастся пересмотреть ценовую политику. "С российской стороны резервы для выполнения полетов в Турцию есть", — сообщили в ассоциации.

При этом в АТОР сомневаются, что турецкие отельеры будут снижать цены. "С одной стороны, как указывает ряд местных экспертов, большинство объектов даже у крупных сетей — не собственные, а арендованные. Плата была зафиксирована на год или даже на несколько лет, и в валюте. Продавать сейчас номера в минус гостиницы не станут, скорее попытаются найти замену россиянам на европейских рынках", — отметили в АТОР.
С другой стороны, компенсировать европейцами около 40 процентов турпотока в Анталью (именно столько составляют россияне) не удастся.
"Потери в загрузке будут неизбежны, дисконты все же придется давать, но с оглядкой на цены раннего бронирования. Так как ситуации, когда проданные заранее туры окажутся дороже, чем цены в сезон, вызовут очередной виток неудовольствия клиентов туроператоров", — добавили в ассоциации.
Бассейн отеля в Турции
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияОтелиГостиницы
 
 
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