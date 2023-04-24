https://ria.ru/20230424/turtsiya-1867327969.html

Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены

Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены - РИА Новости, 24.04.2023

Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены

Эксперты опасаются, что из-за существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может сократиться в два раза, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:59

2023-04-24T13:59

2023-04-24T13:59

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эксперты опасаются, что из-за существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может сократиться в два раза, сообщает АТОР.Координатор Pegas Touristik по странам СНГ Орхан Санджар спрогнозировал, что страну в 2023 году могут посетить только три миллиона туристов из РФ, в то время как власти ожидают шесть миллионов гостей.Гендиректор "Русского Экспресса" Тарас Кобищанов отметил, что направление по итогам года может недосчитаться двух миллионов гостей из России. По его мнению, из-за роста стоимости отдыха путешественники выберут для себя другие направления — ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы.Ситуация еще может исправиться, если отельерам удастся пересмотреть ценовую политику. "С российской стороны резервы для выполнения полетов в Турцию есть", — сообщили в ассоциации.При этом в АТОР сомневаются, что турецкие отельеры будут снижать цены. "С одной стороны, как указывает ряд местных экспертов, большинство объектов даже у крупных сетей — не собственные, а арендованные. Плата была зафиксирована на год или даже на несколько лет, и в валюте. Продавать сейчас номера в минус гостиницы не станут, скорее попытаются найти замену россиянам на европейских рынках", — отметили в АТОР.С другой стороны, компенсировать европейцами около 40 процентов турпотока в Анталью (именно столько составляют россияне) не удастся."Потери в загрузке будут неизбежны, дисконты все же придется давать, но с оглядкой на цены раннего бронирования. Так как ситуации, когда проданные заранее туры окажутся дороже, чем цены в сезон, вызовут очередной виток неудовольствия клиентов туроператоров", — добавили в ассоциации.

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866713177.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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