Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены
АТОР: Турция может потерять российских туристов, если отельеры не снизят цены за номера
© Фото : Анна ШамаховаТерритория отеля в Мармарисе
© Фото : Анна Шамахова
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Эксперты опасаются, что из-за существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может сократиться в два раза, сообщает АТОР.
Ситуация еще может исправиться, если отельерам удастся пересмотреть ценовую политику. "С российской стороны резервы для выполнения полетов в Турцию есть", — сообщили в ассоциации.
При этом в АТОР сомневаются, что турецкие отельеры будут снижать цены. "С одной стороны, как указывает ряд местных экспертов, большинство объектов даже у крупных сетей — не собственные, а арендованные. Плата была зафиксирована на год или даже на несколько лет, и в валюте. Продавать сейчас номера в минус гостиницы не станут, скорее попытаются найти замену россиянам на европейских рынках", — отметили в АТОР.
При этом в АТОР сомневаются, что турецкие отельеры будут снижать цены. "С одной стороны, как указывает ряд местных экспертов, большинство объектов даже у крупных сетей — не собственные, а арендованные. Плата была зафиксирована на год или даже на несколько лет, и в валюте. Продавать сейчас номера в минус гостиницы не станут, скорее попытаются найти замену россиянам на европейских рынках", — отметили в АТОР.
С другой стороны, компенсировать европейцами около 40 процентов турпотока в Анталью (именно столько составляют россияне) не удастся.
"Потери в загрузке будут неизбежны, дисконты все же придется давать, но с оглядкой на цены раннего бронирования. Так как ситуации, когда проданные заранее туры окажутся дороже, чем цены в сезон, вызовут очередной виток неудовольствия клиентов туроператоров", — добавили в ассоциации.