https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866713177.html

Туроператоры рассказали, как подорожал отдых в Турции

Туроператоры рассказали, как подорожал отдых в Турции - РИА Новости, 20.04.2023

Туроператоры рассказали, как подорожал отдых в Турции

У большинства туроператоров основная акция раннего бронирования Турции закончилась, эксперты рассказали, как в апреле изменились цены на путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:27

2023-04-20T18:27

2023-04-20T18:27

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800540025_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c32ecf14d5194f364de193d60224f6f3.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. У большинства туроператоров основная акция раннего бронирования Турции закончилась, эксперты рассказали, как в апреле изменились цены на путевки, сообщает АТОР.Аналитическая служба Ассоциации изучила ценовую динамику на турпакеты (десять ночей, два человека, "Все включено", с авиабилетом) в популярные гостиницы Турции. Сравнивалась стоимость путевок по акции раннего бронирования и после.В конце второй декады апреля цены на пакетные туры с перелетом в Турцию и проживанием в популярных отелях по сравнению с последним днем основной акции раннего бронирования (31 марта) поднялись не очень значительно – в среднем на 10-20 процентов. Но на рост стоимости также оказала влияние динамика курса евро у туроператоров. Из-за подорожания евро все цены автоматически выросли примерно на семь процентов.Если внести корректировки с учетом валютного фактора, уточняют эксперты, то в сегменте отелей "три звезды" цены турпакетов после окончания акции раннего бронирования по многим популярным объектам даже понизились, а максимальное подорожание составило порядка девяти процентов.В сегменте "четверок" чистый рост цены составил от трех до 16 процентов, в среднем —около девяти. Туры в бюджетные гостиницы "пять звезд" Турции (с учетом корректировки курса) после 31 марта выросли в цене на 8-17 процентов.Удорожание качественных "пятерок" на июнь составляет по сравнению с концом марта от 1,2 до девяти порцентов. А некоторые объекты в первом месяце лета из-за спецпредложений сейчас даже дешевле, чем в марте.Динамика цен на отели уровня Deluxe, по словам экспертов, очень разная: некоторые сейчас стоят дешевле, чем 31 марта, другие поднялись в цене на три процента, а третьи – на все 19.По словам туроператоров, чистый рост цен на отели Турции после окончания акций раннего бронирования наблюдается не по всем отелям на июньские даты.Более того, он меньше прогнозов: ранее рост цен после окончания основной акции раннего бронирования планировался на уровне 20-30 процентов.Такая ситуация, полагают специалисты, связана с тем, что из-за общего роста стоимости в этом году ряд отелей Турции недобирает планируемых объемов российских клиентов и вынуждены сдерживать удорожание, продлевая акцию раннего бронирования, предоставляя спецпредложения, снижая цены.

https://ria.ru/20230416/putevki-1865624225.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море