https://ria.ru/20230424/turtsiya-1867259949.html

СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции

СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции

Предвыборная кампания в Турции проходит напряженно, вооруженные нападения на здания партий в регионах страны вызывают беспокойство, необходимо быть осторожным в РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:54

2023-04-24T08:54

2023-04-24T08:54

в мире

турция

стамбул

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Предвыборная кампания в Турции проходит напряженно, вооруженные нападения на здания партий в регионах страны вызывают беспокойство, необходимо быть осторожным в ночь выборов, пишет в понедельник газета Hürriyet. Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли ранее в Стамбуле, пострадавших нет, сообщила канцелярия губернатора провинции. Согласно заявлению губернатора, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили пять раз в воздух. На верхнем этаже офиса партии были обнаружены следы от попадания четырех пуль. Аналогичное нападение имело место и в отношении "Хорошей партии" (İyi parti), лидер которой Мерал Акшенер обвинила в этом власти. "…Предвыборная кампания действительно очень напряженная. Пули, выпущенные в здания партий, заставляют меня беспокоиться. Мы не идем на войну, мы идем на выборы. Выборы означают праздник демократии. А как же пули? Как же оружие? Происходят странные вещи. Будьте осторожны в ночь выборов", - пишет колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Издание отмечает, что последние шаги правительства, в частности старт процесса сдачи домов в регионе сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, отечественный электромобиль TOGG, а также подключение черноморского газа к распределительной системе "повысили уровень доверия" электората. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.

https://ria.ru/20230424/tsik-1867249375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, стамбул, кемаль кылычдароглу