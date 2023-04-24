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СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции - РИА Новости, 24.04.2023
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08:54 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/turtsiya-1867259949.html
СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции
СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции
Предвыборная кампания в Турции проходит напряженно, вооруженные нападения на здания партий в регионах страны вызывают беспокойство, необходимо быть осторожным в РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:54
2023-04-24T08:54
в мире
турция
стамбул
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Предвыборная кампания в Турции проходит напряженно, вооруженные нападения на здания партий в регионах страны вызывают беспокойство, необходимо быть осторожным в ночь выборов, пишет в понедельник газета Hürriyet. Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли ранее в Стамбуле, пострадавших нет, сообщила канцелярия губернатора провинции. Согласно заявлению губернатора, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили пять раз в воздух. На верхнем этаже офиса партии были обнаружены следы от попадания четырех пуль. Аналогичное нападение имело место и в отношении "Хорошей партии" (İyi parti), лидер которой Мерал Акшенер обвинила в этом власти. "…Предвыборная кампания действительно очень напряженная. Пули, выпущенные в здания партий, заставляют меня беспокоиться. Мы не идем на войну, мы идем на выборы. Выборы означают праздник демократии. А как же пули? Как же оружие? Происходят странные вещи. Будьте осторожны в ночь выборов", - пишет колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Издание отмечает, что последние шаги правительства, в частности старт процесса сдачи домов в регионе сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, отечественный электромобиль TOGG, а также подключение черноморского газа к распределительной системе "повысили уровень доверия" электората. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.
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в мире, турция, стамбул, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Стамбул, Кемаль Кылычдароглу
СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции

Hürriyet: предвыборная кампания в Турции проходит напряженно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре
Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Предвыборная кампания в Турции проходит напряженно, вооруженные нападения на здания партий в регионах страны вызывают беспокойство, необходимо быть осторожным в ночь выборов, пишет в понедельник газета Hürriyet.
Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли ранее в Стамбуле, пострадавших нет, сообщила канцелярия губернатора провинции. Согласно заявлению губернатора, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили пять раз в воздух. На верхнем этаже офиса партии были обнаружены следы от попадания четырех пуль. Аналогичное нападение имело место и в отношении "Хорошей партии" (İyi parti), лидер которой Мерал Акшенер обвинила в этом власти.
"…Предвыборная кампания действительно очень напряженная. Пули, выпущенные в здания партий, заставляют меня беспокоиться. Мы не идем на войну, мы идем на выборы. Выборы означают праздник демократии. А как же пули? Как же оружие? Происходят странные вещи. Будьте осторожны в ночь выборов", - пишет колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Издание отмечает, что последние шаги правительства, в частности старт процесса сдачи домов в регионе сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, отечественный электромобиль TOGG, а также подключение черноморского газа к распределительной системе "повысили уровень доверия" электората.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.
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В миреТурцияСтамбулКемаль Кылычдароглу
 
 
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