СМИ заявили о напряженной предвыборной обстановке в Турции
Hürriyet: предвыборная кампания в Турции проходит напряженно
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре
Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Предвыборная кампания в Турции проходит напряженно, вооруженные нападения на здания партий в регионах страны вызывают беспокойство, необходимо быть осторожным в ночь выборов, пишет в понедельник газета Hürriyet.
Один из офисов правящей в Турции Партии справедливости и развития обстреляли ранее в Стамбуле, пострадавших нет, сообщила канцелярия губернатора провинции. Согласно заявлению губернатора, двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили пять раз в воздух. На верхнем этаже офиса партии были обнаружены следы от попадания четырех пуль. Аналогичное нападение имело место и в отношении "Хорошей партии" (İyi parti), лидер которой Мерал Акшенер обвинила в этом власти.
"…Предвыборная кампания действительно очень напряженная. Пули, выпущенные в здания партий, заставляют меня беспокоиться. Мы не идем на войну, мы идем на выборы. Выборы означают праздник демократии. А как же пули? Как же оружие? Происходят странные вещи. Будьте осторожны в ночь выборов", - пишет колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Издание отмечает, что последние шаги правительства, в частности старт процесса сдачи домов в регионе сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, отечественный электромобиль TOGG, а также подключение черноморского газа к распределительной системе "повысили уровень доверия" электората.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.