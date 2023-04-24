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Ту-214 с российским радиоэлектронным оборудованием выпустят к концу года - РИА Новости, 24.04.2023
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09:03 24.04.2023 (обновлено: 09:47 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/tu-214-1867261343.html
Ту-214 с российским радиоэлектронным оборудованием выпустят к концу года
Ту-214 с российским радиоэлектронным оборудованием выпустят к концу года - РИА Новости, 24.04.2023
Ту-214 с российским радиоэлектронным оборудованием выпустят к концу года
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения адаптирует радиоэлектронное оборудование для самолета Ту-214, сообщил гендиректор предприятия Александр Войт. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:03
2023-04-24T09:47
экономика
казань
денис мантуров
александр войтов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
концерн радиоэлектронные технологии
ростех
ту-214
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ульяновское конструкторское бюро приборостроения адаптирует радиоэлектронное оборудование для самолета Ту-214, сообщил гендиректор предприятия Александр Войт."Первый самолет должен быть выпущен в конце этого года, и дальше подписан контракт на большое количество самолетов для "Аэрофлота", для "Татнефти" — это уже 2024-2025 годы. Порядка 18 машин", — рассказал Войт.Он добавил, что уже в ноябре будет готов самолет для вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, оснащенный российскими двигателями семейства ПС-90. Машина вмещает до 210 пассажиров, дальность полета — в пределах 6500 километров. Сейчас самолет малой серией выпускают на заводе в Казани. Ту-214 использует специальный летный отряд "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны.
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экономика, казань, денис мантуров, александр войтов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), концерн радиоэлектронные технологии, ростех, ту-214
Экономика, Казань, Денис Мантуров, Александр Войтов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Концерн Радиоэлектронные технологии, Ростех, Ту-214
Ту-214 с российским радиоэлектронным оборудованием выпустят к концу года

Магистральный самолет Ту-214 с российским оборудованием выпустят к концу года

© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова | Перейти в медиабанкТу-214
Ту-214
© Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
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Ту-214. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ульяновское конструкторское бюро приборостроения адаптирует радиоэлектронное оборудование для самолета Ту-214, сообщил гендиректор предприятия Александр Войт.
"Первый самолет должен быть выпущен в конце этого года, и дальше подписан контракт на большое количество самолетов для "Аэрофлота", для "Татнефти" — это уже 2024-2025 годы. Порядка 18 машин", — рассказал Войт.
Он добавил, что уже в ноябре будет готов самолет для вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, оснащенный российскими двигателями семейства ПС-90. Машина вмещает до 210 пассажиров, дальность полета — в пределах 6500 километров. Сейчас самолет малой серией выпускают на заводе в Казани. Ту-214 использует специальный летный отряд "Россия", который обеспечивает перелеты первых лиц страны.
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ЭкономикаКазаньДенис МантуровАлександр ВойтовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Концерн Радиоэлектронные технологииРостехТу-214
 
 
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