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Глава ЦИК рассказала о формировании комиссий новых регионов России

Глава ЦИК рассказала о формировании комиссий новых регионов России - РИА Новости, 24.04.2023

Глава ЦИК рассказала о формировании комиссий новых регионов России

Представители ЦИК РФ на постоянной основе ведут работу по обучению и формированию комиссий новых регионов РФ, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T05:36

2023-04-24T05:36

2023-04-24T05:36

элла памфилова

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Представители ЦИК РФ на постоянной основе ведут работу по обучению и формированию комиссий новых регионов РФ, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Это постоянно, не просто разовая акция, ближайшее обучение масштабное - май. Мы периодически это делаем в разных форматах. В приграничных территориях и в Москве это бывает. Наши коллеги постоянно там бывают. Это такой системный глубокий процесс по формированию комиссий, по обучению, адаптации с российским законодательством", - сказал Памфилова. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230424/tsik-1867249375.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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элла памфилова, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика