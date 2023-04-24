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Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах - РИА Новости, 24.04.2023
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05:31 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/tsik-1867249375.html
Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах
Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах - РИА Новости, 24.04.2023
Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах
Представители ЦИК РФ, возможно, будут в составе международной миссии в качестве наблюдателей на выборах в Турции, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:31
2023-04-24T05:31
турция
элла памфилова
цик рф
народный альянс
кемаль кылычдароглу
узбекистан
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ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Представители ЦИК РФ, возможно, будут в составе международной миссии в качестве наблюдателей на выборах в Турции, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что точно поедет в Узбекистан, где 30 апреля пройдет референдум. "Я как наблюдатель поеду обязательно", - сказала она. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Власти Узбекистана 30 апреля проведут референдум по проекту закона о новой конституции. Досрочное голосование пройдет по 26 апреля.
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турция, элла памфилова, цик рф, народный альянс, кемаль кылычдароглу, узбекистан
Турция, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Народный альянс, Кемаль Кылычдароглу, Узбекистан
Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах

Памфилова: представители ЦИК могут поехать в составе миссии на выборы в Турцию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Представители ЦИК РФ, возможно, будут в составе международной миссии в качестве наблюдателей на выборах в Турции, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"У нас очень хорошие отношения с турецкими коллегами в электоральной сфере... В связи с тем бедствием (землетрясением) они немного сократили возможность, то есть у них будет наблюдателей ограниченное количество из международных организаций... Может быть. Думаем, может быть, в составе какой-то миссии могут быть", - ответила Памфилова на вопрос о том, поедет ли ЦИК РФ с наблюдательной миссией на выборы в Турцию.
Она отметила, что точно поедет в Узбекистан, где 30 апреля пройдет референдум.
"Я как наблюдатель поеду обязательно", - сказала она.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу.
Власти Узбекистана 30 апреля проведут референдум по проекту закона о новой конституции. Досрочное голосование пройдет по 26 апреля.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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ТурцияЭлла ПамфиловаЦИК РФНародный альянсКемаль КылычдароглуУзбекистан
 
 
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