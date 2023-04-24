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Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах

Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах - РИА Новости, 24.04.2023

Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах

Представители ЦИК РФ, возможно, будут в составе международной миссии в качестве наблюдателей на выборах в Турции, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T05:31

2023-04-24T05:31

2023-04-24T05:31

турция

элла памфилова

цик рф

народный альянс

кемаль кылычдароглу

узбекистан

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ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Представители ЦИК РФ, возможно, будут в составе международной миссии в качестве наблюдателей на выборах в Турции, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что точно поедет в Узбекистан, где 30 апреля пройдет референдум. "Я как наблюдатель поеду обязательно", - сказала она. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Власти Узбекистана 30 апреля проведут референдум по проекту закона о новой конституции. Досрочное голосование пройдет по 26 апреля.

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турция

узбекистан

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турция, элла памфилова, цик рф, народный альянс, кемаль кылычдароглу, узбекистан