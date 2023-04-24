Представители ЦИК могут посетить Турцию в качестве наблюдателей на выборах
Памфилова: представители ЦИК могут поехать в составе миссии на выборы в Турцию
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 апр – РИА Новости. Представители ЦИК РФ, возможно, будут в составе международной миссии в качестве наблюдателей на выборах в Турции, сообщила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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"У нас очень хорошие отношения с турецкими коллегами в электоральной сфере... В связи с тем бедствием (землетрясением) они немного сократили возможность, то есть у них будет наблюдателей ограниченное количество из международных организаций... Может быть. Думаем, может быть, в составе какой-то миссии могут быть", - ответила Памфилова на вопрос о том, поедет ли ЦИК РФ с наблюдательной миссией на выборы в Турцию.
Она отметила, что точно поедет в Узбекистан, где 30 апреля пройдет референдум.
"Я как наблюдатель поеду обязательно", - сказала она.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основными претендентами на пост главы государства считаются действующий президент Турции 69-летний Тайип Эрдоган как единый кандидат от "Республиканского альянса" и кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кемаль Кылычдароглу.
Власти Узбекистана 30 апреля проведут референдум по проекту закона о новой конституции. Досрочное голосование пройдет по 26 апреля.